Пять звездочек турецкой «Hurriyet» – «гимну» репатриации армян: видео

Известный музыкальный критик Наим Дилман, колумнист ведущей турецкой газеты «Hurriyet» дал 5 звездочек песне стамбульской певицы армянского происхождения Сибил и солиста группы «The Beautified Project» Андре Симоняна «Тебе пою» (Автор Асмик Ахвердян).

В связи с этим он отозвался с похвалой в адрес популярной певицы: «Чистейший, уникальный голос, который слышащего его впервые словно уносит вверх к облакам …».

Напомним, что песня «Тебе пою» – это призыв к репатриации, обращенный к армянам всего мира, и словно обобщает все чувства, которые испытывает каждый армянин, впервые ступивший на землю своей родины.

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