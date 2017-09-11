Гагик Царукян: «Мы неправильно используем возможности ЕАЭС» – видео

«Я очень люблю мой народ», – так ответил лидер фракции своего блока Гагик Царукян на вопрос одного из журналистов, обижен ли он на народ за то, что во время парламентских выборов блоку «Царукян» не отдали «50+1» голосов. Журналистов интересовало также отношение Гагика Царукяна к предложению фракции «Елк» о выходе из ЕАЭС.

«Любая партия имеет право вносить предложения. Я поручил своей команде, чтобы мы всегда присутствовали на голосовании и принимали соответствующее решение при вопросах, поднятых любой партий», – сказал Гагик Царукян.

Он также заметил, что таких хороших предложений от других стран, которые пообещали бы большие инвестиции, нет: «Наверное, мы неправильно используем возможности ЕАЭС. Это 200-миллионный рынок, вероятно, следует обсудить этот вопрос, что можно сделать. Нет ничего невозможного, надо посмотреть предложение, обсудить, а не сразу рубить сплеча».