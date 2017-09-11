«Карен Карапетян оправдал ожидания РПА»: видео

«Премьер-министр Карен Карапетян в течение года премьерства оправдал ожидания Республиканской партии», – заявил сегодня в парламенте в ходе беседы с журналистами заместитель председателя НС РА Эдуард Шармазанов. Он затруднился с ходу, «на ногах», дать оценку деятельности правительства и премьер-министра, но констатировал: «В случае хорошей работы мы можем реализовать те программы, которые были приняты нами вместе».

На вопрос, означает ли это то, что после 2018 года кандидатом в премьер-министры от РПА вновь станет Карен Карапетян, Эдуард Шармазанов ответил:

«Функции сегодняшнего и премьер-министра 2018 года будут очень разными. У сегодняшнего премьер-министра нет полномочий премьер-министра 2018 года в вопросе проведения и руководства внешней политикой, полностью всей исполнительной властью, силовыми структурами, какими-то функциями безопасности. Премьер-министр 2018 года при системе парламентского правления будет иметь другие полномочия, которые будут распространяться не только на экономику, но и, в первую очередь, на безопасность и внешнюю политику».