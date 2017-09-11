Гагик Царукян считает заявления о фальсификации выборов необоснованными

«Я не хочу отвечать на эти вопросы. Когда Республиканская партия примет свое соответствующая решение, представит своего кандидата, тогда мы и выступим», – так ответил лидер парламентского фракции своего блока Гагик Царукян, на просьбу журналистов представить их позицию, в случае если Республиканская партия Армении (РПА) назначит в 2018 году на пост премьер-министра Сержа Саргсяна. Если ли у блока «Царукян» собственный подход и кто для них предпочтительнее, Гагик Царукян ответил, что право выдвигать кандидатуру принадлежит РПА. «Во время парламентских выборов они набрали максимальное количество голосов – 50+1, выдвигать и принимать решения их прерогатива. Когда они об этом объявят, тогда и вы услышите ответ.

Он обошел вопрос, видит ли Серж Саргсяна в качестве премьер-министра. Он постоянно твердил, что это несущественно, определяет тут все Республиканская партия, это ей принимать решения, а создавать препятствия для решений РПА – это дело не их, а народа, хотя народ во время выборов отдал за них больше половину голосов. «Если народ желает взбунтоваться, то это надо было делать тогда, в соответствии с законом, отдать голоса тому, кого был для них предпочтительной. Теперь, если они поверили и отдали нам, мы посмотрим», – сказал Гагик Царукян, Он, кстати, не согласился с замечанием журналиста о том, что парламентские выборы были сфальсифицированы. Более того, считать такие заявления беспочвенными: «Кто сказал, что они были сфальсифицированы? Люди отдавали голоса за своих дворовых авторитетов, за губернатора … но отмечу, что они не в состоянии решать проблемы».

Гагик Царукян сообщил, что разговора о формировании коалиции с РПА не идет. На вопрос, вступят ли они в коалицию, он ответил, что ничего не исключено.

Журналистов попросили оценить результаты работы Карена Карапетяна на посту премьер-министра. «Я сказал, что Карен Карапетян – мой друг. Он дал обещания, представил программу, старается ее выполнить. Высказывать другу мнение о своем друге я не считаю сегодня корректным. При наших встречах я говорю ему и о негативном, и о положительном. Сегодняшняя положительная тенденция заключается в том, что банковские 25-30% снизились до 10%, чтобы сегодня растет число туристов в Армении, к примеру, более 25%».

При этом он постоянно «барабанил» о том, что, поскольку представленные ими 15 пунктов не были реализованы, в стране невозможно обеспечить существенные перемены.

А на вопрос по поводу предвыборных обещаний об инвестициях в экономику, он ответил так: «Если вы будете внимательны, то заметите, что Царукян это делал всегда, делает, и будет делать. Мы приведем и инвесторов, мы делаем это, мы и строим для нашей страны и нашего народа … Царукян родился здесь, в этой стране, он не покинет далеко страну». Один из журналистов поинтересовался, как это он пришел на работу, и будет ли на этой сессии появляться в парламенте часто? Гагик Царукян расстроенно ответил, что он всегда работает, но из-за занятости ему не удается бывать в парламенте, но «вовсе не обязательно приходить сюда и сидеть тут все восемь часов».