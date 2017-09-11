В Москве состоялся Армянский политологический форум «Армения: взгляд в будущее»

7 сентября в Москве, в «Президент-Отеле», усилиями общественной организации ДИАЛОГ состоялся Московский армянский политологический форум «Армения: взгляд в будущее».

Открывая форум, его инициатор, председатель организации ДИАЛОГ Юрий Навоян подчеркнул, что форум – дополнительная площадка для консолидации потенциала армянских организаций Москвы, армянских ученых и экспертов для обсуждения вопросов безопасности, экономического развития Армении и Арцаха, развития и углубления диалога с российскими общественно-политическими и исследовательскими организациями.

На открытие форума было зачитано приветственное послание председателя Национального Собрания Республики Арцах Ашота Гуляна.

С приветственными посланиями к участникам мероприятия обратились также директор института стран СНГ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (фракция «Единая Россия»), генерал-лейтенант, председатель наблюдательного совета телеканала «Царьград» Леонид Решетников, депутат Государственной Думы РФ Казбек Тайсаев (Коммунистическая фракция), член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Посол доброй воли ЮНЕСКО, президент Союза Армян России Ара Абрамян.

В приветственных посланиях подчёркивалась уникальная роль армянского народа в государственном строительстве России, необходимость расширения пространства диалога между Арменией и Россией, а также приоритетный характер укрепления региональной безопасности в Кавказском регионе.

Мероприятие, приуроченное к 26-летию независимости Армении, включало три тематических сессии, посвящённых проблемам безопасности, экономического сотрудничества и роли армянской диаспоры в развитии российско-армянских отношений.

В ходе тематической секции «Современные вызовы безопасности Армении. Значение российско-армянского стратегического партнёрства» (модератор — генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц) выступили заместитель председателя организации ДИАЛОГ Гор Караханян, Советник секретариата ОДКБ Павел Саркисьян, журналист-международник Арсен Мелик-Шахназаров, заместитель заведующего отдела Кавказа Института стран СНГ Сергей Саркисян, кандидат политических наук Артур Устян.

Они оценили политико-управленческие, демографические, военные, внешнеполитические, экологические и иные угрозы современной армянской государственности, приводили цифры, порой – весьма тревожные. В то же время подчёркивалась мысль о том, что реальные проблемы, стоящие перед Арменией и Арцахом, не должны использоваться в целях политически ангажированного манипулирования общественным сознанием. Особое внимание было уделено волнующей армянскую общественность проблеме российских оружейных поставок в Азербайджан, которая стала предметом оживлённой, подчас эмоциональной, но конструктивной дискуссии, позволяющей лучше осознать региональные реалии, преимущества российско-армянского военно-технического сотрудничества (в том числе в рамках ОДКБ) и сформулировать некоторые практические предложения.

Не менее интересным с профессиональной точки зрения стало обсуждение экономических вопросов в ходе тематической секции «Что препятствует экономическому прогрессу Армении: Как добиться реализации потенциала армянства?» (модератор — доктор экономических наук, профессор, директор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС при Президенте РФ, заслуженный экономист РФ Сергей Календжян). Основные докладчики – доктор экономических наук, руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян, кандидат исторических наук, главный редактор информационного агентства REX Саргис Цатурян, президент русско-армянской ассоциации юристов «АРМРОСС» Рубен Киракосян, аспирант РАНХиГС при Призиденте РФ Акоп Абрамян, магистр Московского государственного строительного университета Нерсес Степанян, подняли множество проблем, требующих практических решений, и частично наметили контуры таковых.

Особо следует отметить обсуждение вопросов, связанных с предполагаемой в ноябре 2017 года подписанием руководящего документа Республики Армения с европейским Союзом. Подготовка данного документа связана с более широким диалогом между ЕС как с ЕАЭС в целом, так и с отдельными его участниками, что требует максимальной прозрачности и предсказуемости со стороны партнёров. Вместе с тем, нормативно-правовая база как ЕАЭС в целом, так и российско-армянских отношений нуждается в совершенствовании и дальнейшей оптимизации в интересах не только бизнеса, но и рядовых граждан, сплошь и рядом сталкивающихся с социально-бытовыми и правовыми проблемами.

Наконец, в ходе тематической секции «Российская армянская диаспора как фактор в межгосударственных отношениях» (модератор — доктор юридических наук, президент Коллегии адвокатов города Москвы «Барщевский и Партнеры» Самвел Караханян) был представлен позитивный опыт ряда регионов и конкретных проектов, направленных на укрепление межнационального согласия и решения проблем отдельных категорий граждан. Выступающие (председатель организации ДИАЛОГ Юрий Навоян, доктор философских наук, руководитель сектора арменоведения и социального партнерства на Кавказе Института социологии РАН Герасим Мирзоян, кандидат медицинских наук, председатель общественной организации СЕО Татьяна Оганесян, председатель Камчатского регионального отделения САР Артур Хачатрян, советник председателя организации ДИАЛОГ, композитор, член оргкомитета международного движения «Музыканты за мир» (Женева), Чрезвычайный и Полномочный Посланник, почетный работник МИД РФ Давид Мнацаканян) подробно рассказали о роли и месте армян в российском обществе, а также о деятельности региональных армянских организаций в экономической, научной, культурной сферах.

Участники форума обменялись предложениями относительно организации его системной работы по отдельным направлениям. Подчёркивалась необходимость более тесного взаимодействия как с органами государственной власти РФ и местного самоуправления, так и с общественными организациями, где имеются значительные возможности, используемые подчас недостаточно эффективно.

По итогам форума было принято Итоговое заявление и учреждена Московская региональная комиссии по координации мероприятий, посвященных 100-летию Республики Армения и героических майских сражений.

Пресс-релиз