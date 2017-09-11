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13:54 | Сентябрь 11 2017

Москва защищает Баку от Запада

Москва защищает Баку от Запада

Различные российские политические круги периодически отмечают, что Запад пытается переманить Армению на свою сторону, отдалив от России. Тем не менее, нет сомнений в том, что, в первую очередь, политика России в отношении Армении и заявления российских  политических деятелей и дипломатов укрепляют в армянском обществе мнение о том, что на Москву нельзя положиться. На арене подобного рода заявлений, пожалуй, золотая медаль принадлежит официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.

Большая стирка

В последние дни публикация об отмывании азербайджанской элитой через зарегистрированные в Великобритании фиктивные компании около 3 млн долларов находится в центре внимания международной прессы. Напомним, что факты, выявленные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), показали, что секретная «черная касса» правящей элиты Азербайджана была предназначена для подкупа европейских политиков, покупки предметов роскоши и других темных сделок.

Участие России в стирке

К «черной кассе» Азербайджана небезучастна также и Россия. Оказывается российская государственная компания по продаже военной техники — «Рособоронэкспорт», в 2012 году перечислила одной из раскрытой фиктивной британской компании 29 млн долларов. Более того, не менее 1,8 миллиона долларов из средств «Рособоронэкспорта» были переданы оффшорной компания Velasco International, зарегистрированной в Венгрии. Эта компания, согласно «панамскому документу», принадлежит Орхану Эюбову — сыну первого заместителя премьер-министра Азербайджана Ягубу Эюбову. Согласно раскрытым данным, денежные средства российского поставщика вооружений также должны были быть переданы другой оффшорной компании — Inmaxo Capital, через британскую Metastar Invest.

Естественно, «Рособоронэкспорт» отказывается объяснить, какова была настоящая цель осуществленных оплат оффшорным компаниям, связанным с высокопоставленными должностными лицами Азербайджана.

Четкая политическая политика

«Рособоронэкспорт» — государственная компания, и, следовательно, к азербайджанской «черной кассе» небезучастен и Кремль. Более того, 8 сентября Кремль, в лице Марии Захаровой, заявил, что публикации The Guardian и Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о тайно выплаченных миллионах долларов «Рособоронэкспортом» представляют собой не что иное, как часть развязанной информационной кампании против России и ее союзников.

Фактически Захарова отрицает публикацию, раскрывающую широкомасштабное международное преступление и содержащую четкие доказательства, защищая своего союзника — Азербайджан. Это заявление в очередной раз доказывает, что «Рособоронэкспорт» осуществил свою преступную деятельность под эгидой Кремля.

Анна Памбухчян

«Союз информированных граждан»

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Рубрики: Международные

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