Москва защищает Баку от Запада

Различные российские политические круги периодически отмечают, что Запад пытается переманить Армению на свою сторону, отдалив от России. Тем не менее, нет сомнений в том, что, в первую очередь, политика России в отношении Армении и заявления российских политических деятелей и дипломатов укрепляют в армянском обществе мнение о том, что на Москву нельзя положиться. На арене подобного рода заявлений, пожалуй, золотая медаль принадлежит официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.

Большая стирка

В последние дни публикация об отмывании азербайджанской элитой через зарегистрированные в Великобритании фиктивные компании около 3 млн долларов находится в центре внимания международной прессы. Напомним, что факты, выявленные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), показали, что секретная «черная касса» правящей элиты Азербайджана была предназначена для подкупа европейских политиков, покупки предметов роскоши и других темных сделок.

Участие России в стирке

К «черной кассе» Азербайджана небезучастна также и Россия. Оказывается российская государственная компания по продаже военной техники — «Рособоронэкспорт», в 2012 году перечислила одной из раскрытой фиктивной британской компании 29 млн долларов. Более того, не менее 1,8 миллиона долларов из средств «Рособоронэкспорта» были переданы оффшорной компания Velasco International, зарегистрированной в Венгрии. Эта компания, согласно «панамскому документу», принадлежит Орхану Эюбову — сыну первого заместителя премьер-министра Азербайджана Ягубу Эюбову. Согласно раскрытым данным, денежные средства российского поставщика вооружений также должны были быть переданы другой оффшорной компании — Inmaxo Capital, через британскую Metastar Invest.

Естественно, «Рособоронэкспорт» отказывается объяснить, какова была настоящая цель осуществленных оплат оффшорным компаниям, связанным с высокопоставленными должностными лицами Азербайджана.

Четкая политическая политика

«Рособоронэкспорт» — государственная компания, и, следовательно, к азербайджанской «черной кассе» небезучастен и Кремль. Более того, 8 сентября Кремль, в лице Марии Захаровой, заявил, что публикации The Guardian и Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о тайно выплаченных миллионах долларов «Рособоронэкспортом» представляют собой не что иное, как часть развязанной информационной кампании против России и ее союзников.

Фактически Захарова отрицает публикацию, раскрывающую широкомасштабное международное преступление и содержащую четкие доказательства, защищая своего союзника — Азербайджан. Это заявление в очередной раз доказывает, что «Рособоронэкспорт» осуществил свою преступную деятельность под эгидой Кремля.

Анна Памбухчян

«Союз информированных граждан»