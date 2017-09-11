Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: Арсен Аваков

В связи с нашумевшим переходом границы Украины экс-президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке написал:

«Видит Бог, вчера я старался сделать все, чтобы вывести пограничников и полицейских из политического процесса.

Да, я запретил и тем и другим применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы. Мы разделяли потоки, продумывали логистику и думали о безопасности собравшихся людей — прежде всего. Мы работали весь день на локализацию и предотвращение провокаций на столкновение сторонников и противников Саакашвили. Мы блокировали и задержали несколько десятков человек «спортивного телосложения», приехавших на границу устроить «махач»..

Под вечер, мы не стали перебрасывать отряд полицейских тактиков из Краковца в Шегени, так как вероятность вспышки конфликта в Краковце между противоборствующими людьми была высока..

Все время, пока сааакашвили-сотоварищи ёрзали у границы меж идиотской историей с поездами и разными маршрутами «прорыва» – я переживал только за одно – за силовую провокацию. И мне не важен был фактор статуса апатрида — с этим пусть разбирается суд. Мне важно было не допустить силового столкновения и пролитой крови.

..Провокация все же состоялась. Крови не было – хорошо… Но цена всему этому оказалась слишком высока..

Унизительная «картинка» прорыва границы со стороны Украины массовкой «активистов».. мурло со спины схватившее за шею молодого солдата пограничника стоящего на РУБЕЖЕ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ – это мрак.. и дело не в личностях и не в сути конфликта.. это самоубийственное разрушение институциональности. Это развал фундаментов, на которых мы строим страну – вне зависимости от тех или других политических групп у власти. И если эти фундаменты будут разрушены, по любому поводу – мы не государство, а толпа людей, бездарно живущих на территории.. и вопрос только времени, когда этим воспользуется великорусский шовинист или европейский националист..

Атака на базовые институции государства, ради сиюминутных политических интересов – преступна и безответственна!

Господа политики, не смейте этого допускать, планируя свою политическую игру и карьеру! НЕ РАЗМЕНИВАЙТЕ УКРАИНУ, в угоду личным политическим целям! И вы и я — лишь маленький эпизод в истории великой страны. Чтобы ни было – и находясь во власти, и находясь в оппозиции – рискуйте и жертвуйте своей личной позицией – но никогда не смейте идти в азартный ва-банк, рискуя интересами Украины!

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Я смотрел на эти кадры бегущей массовки, опьяненной безнаказанностью -гикающей и сминающей пограничников и вспоминал пограничную заставу Изварино 2014го.. Мне больно за эту аналогию – простите мне – но дежавю было слишком явным.. только флаги не русские..

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Вчера пограничный переход Майорское подвергся обстрелу со стороны врага. Мы знаем как укрыться от огня врага там и как ответить – по факту обстрела никто не пострадал. В те же часы пограничный переход Шегени был взят штурмом.. и радостные народные депутаты – выстроив вокруг себя толпу — незаконно провели в страну около 40 человек, включая саакашвили и несколько иностранцев.. По факту инцидента 16 пограничникам и полицейским пришлось оказать медицинскую помощь..

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1. По факту организации прорыва границы Национальная полиция возбудила уголовное дело. по ст. 332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Начато расследование и формальная процедура сбора фактов и доказательств. Это «тяжелая» статья. Уверен прокуратура нас поддержит. Как и суды.

2. Каждый персонаж, из тех, кто принимал участие в прорыве границе и нападении на пограничников и полицейских будет «офизичен» установлен и подвергнется наказанию со стороны Закона.

3. Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы.

4. Всем участникам «прорыва», в том числе народным депутатам надлежит явиться в полицию для дачи показаний.

5. Вне зависимости от поведения вышеназванных персонажей — Погранслужба, Полиция и Миграционная служба проводит необходимые законные процесуальные действия».