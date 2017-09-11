Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:22 | Сентябрь 11 2017
14:22 | Сентябрь 11 2017

Украинская полиция завела уголовное дело после пересечения границы Михаилом Саакашвили

Украинская полиция завела уголовное дело после пересечения границы Михаилом Саакашвили

Полиция Львова возбудила уголовное дело после пересечения бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили границы Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции, передает Радио Свобода.

Дело возбуждено по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», которая предусматривает наказание сроком до пяти лет лишения свободы.

В полиции также заявили, что во время обеспечения общественной безопасности и порядка на пограничном пункте «Шегини», где накануне сторонники Саакашвили прорвали кордон и пропустили опального политика на территорию Украины, пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал привлечь Саакашвили и его сторонников к уголовной ответственности за «прорыв государственной границы».

Накануне лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили пересек границу между Польшей и Украиной.

За несколько минут до прибытия Саакашвили к украинскому пункту пропуска «Шегини» (Львовская область) пограничники объявили о закрытии участка границы из-за анонимного сообщения о минировании. С обеих сторон пункта пропуска несколько десятков бойцов спецназа и сотрудников погранслужбы перекрыли дорогу. Тем не менее Саакашвили вместе с группой поддержки, включая и депутатов Верховной Рады, удалось прорвать оцепление и попасть на украинскую территорию.

Посла Украины в Варшаве вызвали в министерство иностранных дел Польши из-за ситуации с Саакашвили.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. В Киеве утверждают, что при заполнении документов политик не указал, что он находится под следствием, хотя был заочно арестован в Грузии. 5 сентября Украина получила третий запрос от прокуратуры Грузии на арест и выдачу Саакашвили.

Фото — Радио Свобода

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Рубрики: Международные

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