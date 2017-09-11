Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании блогера Александра Лапшина, приговоренного бакинским судом к трем годам лишения свободы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского президента.

Лапшин имеет, помимо российского, гражданство Израиля, официальные представители которого следили за процессом и оказывали консульскую поддержку соотечественнику.

Ранее адвокат блогера Эдуард Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль.

«Руководствуясь статьей 109, пунктом 22 Конституции Азербайджана, принимаю решение освободить от дальнейшего отбывания срока гражданина Израиля Александра Валерьевича Лапшина», – говорится в тексте документа.

Уточняется, что распоряжение вступает в силу со дня подписания.