Куда ведет Болонский процесс

Присоединение к Болонскому процессу в нашей республике стало поводом для противоречивых комментариев. Наш народ разделился на два лагеря, и, исходя из этого, к сожалению, этот процесс с его положительными сторонами нашим обществом не был воспринят должным образом. Наверное, именно поэтому в соавторстве профессора С. Ерицяна и профессора А. Чугуряна было опубликовано аналитическое пособие «Ориентиры Болонского процесса: от Еревана до Парижа», рассказывающее о плюсах и минусах реформ высшего образования.

Должна согласиться с той мыслью авторов, что процесс в нашей стране так и не получил глубинного развития. Более того, в университетах он был воспринят всего лишь как процесс внедрения кредитной системы (которая, кстати, до сих пор далека от полноценного применения) и трехуровневая система профессионального высшего образования (в которой до сих пор магистратура находится на уровне становления, а аспирантура неполноценна). И в самом деле, куда нас ведет Болонский процесс? Именно этот вопрос красной нитью проходит в аналитическом пособии.

Совсем недавно Ереван стал столицей Болонского процесса, в Ереване 14 мая 2015 года открылся саммит министров образования стран-участниц Болонского процесса и Болонский политический форум, была принята совместная декларация о дальнейших действиях. Однако, саммит состоялся, но процесс в нашей стране все еще стоит на месте. Мы серьезно не оценили преимущества Болонского соглашения. А օни ориентированы не только на академическое развитие, но и на решение социальных вопросов для студентов, вопросов занятости, доступа к конкурентным преимуществам на рынке образования, возможности для самофинансирования университетов. То есть, Болонский процесс затрагивает также современные проблемы, которые ждут своего решения в нашей системе высшего образования.

Считаю весьма необоснованным сформировавшееся в обществе мнение, что Болонский процесс имел обратный эффект в нашей республике, якобы разрушил эффективную университетскую систему, сложившуюся в советское время и повел нас по неопределенному пути развития университетской среды. Конечно, есть неопределенность, но она исходит от нашей пассивной и безразличной позиции, а не от Болонского процесса, который сегодня весьма активно продвигается по Европе, и итоги будут подведены в 2018 году на саммите в Париже.

Именно эти вопросы поднимаются в аналитическом пособии, формируя в нас уверенность в том, что изменения, происходящие на европейском пространстве высшего образования, необратимы, и отказ от них приведет нашу страну к изоляции в международной системе образования.

Значит, необходимо понять, что к Болонскому процессу нужно относиться очень серьезно, поскольку он ведет нас к организации современной системы профессионального образования. А топтаться на месте и довольствоваться косметическими реформами, чем и заняты мы сегодня, нельзя, поскольку это негативно отразится на репутации Болонского процесса, ростки которого уже становятся заметными в нашей республике.

Нонна ХАЧАТРЯН

Кандидат экономических наук, доцент

Газета «Аравот»

08.09.2017г