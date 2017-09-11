Михаил Саакашвили при помощи сотен сторонников прибыл из Польши в Украину: видео

Сотни сторонников экс-президента Грузии в воскресенье вечером прорвали оцепление пограничников с украинской стороны, и в их окружении Михаил Саакашвили пересек границу Украины, передает ВВС с места событий.

Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства указом президента страны Петра Порошенко. Он считает это решение незаконным. Власти предупреждали Саакашвили, что при попытке пересечения границы ему будет отказано во въезде, а его украинский паспорт будет изъят.

В воскресенье бывший губернатор Одесской области отправился из польского города Жешув в заранее анонсированное путешествие на украинскую территорию в сопровождении большой группы журналистов и украинских оппозиционных политиков, включая столь известных, как Юлия Тимошенко.

Сначала Саакашвили ехал на автобусе, затем в Пшемышле пересел на украинский поезд до Львова, но поезд не отправлялся, а украинская железнодорожная компания требовала от Саакашвили выйти из вагона, поскольку ему запрещен въезд в Украину.

После этого Саакашвили на другом автобусе отправился на пропускной пункт Медыка/Шегини, быстро прошел польский пограничный контроль на выезде и надолго задержался на нейтральной полосе.

Затем толпа людей, скандирующих «Миша» и поющих гимн Украины, прорвала оцепление пограничников с украинской стороны, окружила политика и провела на украинскую территорию.

Более тысячи сторонников Саакашвили разбили лагерь у границы еще накануне.

Фото — ВВС