Ким Чен Ын устроил масштабный банкет по случаю создания водородной бомбы: фото

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын устроил масштабное празднование в честь ученых-ядерщиков и технических специалистов, которые принимали участие в создании водородной бомбы. Как передает Европейская правда, об этом сообщает ABC News со ссылкой на официальное агентство Северной Кореи.

Для научных работников, высшего военного командования и партийного руководства был проведен банкет, художественный перформанс, а также устроено фотосессию с Ким Чен Ыном.

Северокорейское агентство не уточнило, когда был проведен банкет, но аналитики считают, что он, вероятно, состоялся в субботу.

Северокорейский лидер поблагодарил ученым, которые, по его словам, были во главе достижения финальной цели превращения КНДР в ядерную мощь.

«Недавнее испытание водородной бомбы это выдающаяся победа, которую одержал корейский народ ценой собственной крови и затянутых поясов в трудный период» — заявил Ким Чен Ын.

3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерами Северной Кореи из-за поддержки КНДР.

Как известно, КНДР активно торгует с Китаем, который уже раскритиковал угрозу Трампа.

Фото — Европейская правда