«Прежде всего, мы должны взращивать кадры для нашей страны, а не для 500-миллионного рынка Европы»

Интервью с ректором Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, профессором Шагеном Шагиняном

– Господин Шагинян, прокомментируйте, пожалуйста, тот «парадокс», что в этом году в средне-специальных заведениях конкурс был выше, чем в вузах.

– В течение последних 2-3 лет приток заявлений в колледжи действительно возрос, что можно приветствовать. Почти во всех таких учебных заведениях действует принцип госзаказа. Я сам придаю большое значение роли колледжей. Культурная сфера требует исключительно высококачественных специалистов в области исполнительского искусства. Что касается немногочисленности абитуриентов в вузах, то это типичная картина для платной системы, и наша консерватория также не составляет исключения. Да, число студентов в вузах слишком велико – около 85 тысяч человек. Даже в советские времена в высших учебных заведениях не училось так много студентов. И если в университетах повысят порог приема или, скажем, сохранят на уровне советских времен, то количество студентов обязательно снизится.

– Фактически, уменьшение числа участников также приводит к ухудшению финансового положения университета.

– Опять-таки сравнивая с советскими годами, отмечу, что в консерватории в два раза больше студентов, за счет иностранных студентов… Консерватория – единственный вуз, где финансовое положение не улучшается даже при наличии платной системы. Да, скажу прямо, сказал, учиться в консерватории – дорогое удовольствие. Потому что 80 процентов образовательного процесса – это индивидуальное обучение, а если в других вузах в аудитории находятся, к примеру, 80 студентов, а продолжительность лекции составляет 60 минут, то в нашем случае в течение часа индивидуально обучается один человек. Учитывая наш уклад, мы не можем определить шкалу, по который час стоит, скажем, «икс» денег …

– Какие кадры приходят в консерваторию из колледжей или из Музыкальной школы имени Чайковского, которая считается музыкальной кузницей для вашего вуза?

– Это очень важный вопрос для нас, поскольку консерватория подпитывается из учебных заведений, обеспечивающих соответствующее начальное образование. Консерватория, кстати, является единственным вузом, который имеет восемь колледжей и одну музыкальную школу имени П.И.Чайковского, обеспечивающих в Армении начальное специализированное образование. К сожалению, не все колледжи обеспечивают консерваторию высококачественными музыкантами. В последнее время мы ведем работу в этом направлении … В качестве лучшего примера я хотел бы выделить работу колледжа имени Арно Бабаджаняна, 30 выпускников уровнем своей подготовленности по различным специальностям во время вступительных экзаменов в этом году вызвали восхищение у приемной комиссии.

– В коридоре консерватории мы заметили считающиеся дефицитом в нашей стране музыкальные инструменты, в том числе и арфу …

– Вы увидели только часть. В рамках Инновационной программы Всемирного банка мы выиграли грант и приобрели не только арфу, что, кстати, нашему вузу не удавалось сделать на протяжении десятилетий. Мы также приобрели контрабас самой лучшей французской фирмы, а к концу года у нас также будет набор ударных инструментов и совершенно новый рояль. Также добавлю, что недавно мы получили от наших немецких друзей-филантропов две с половиной тонны профессиональной литературы.

– В последнее время во всех сферах, включая сферу культуры, происходит так называемое омоложение. Вы не считаете, что и возглавляемое Вами учреждение должно предпринять все для обеспечения работой молодых, предупреждая тем самым их эмиграцию?

– Смена поколений в Армении, причем во всех структурах и сферах, проходит болезненно. Большинство считает себя незаменимыми, что не стимулирует развитие нашего образования. Часто в вузах учатся внуки людей, получивших образование в том же университете, в той же аудитории и у того же лектора, с теми же концепциями. Думаю, комментарии тут излишни. В последние 3-4 года мы взяли на вооружение процесс смены поколения преподавателей, что я считаю важным для обеспечения их работой и, во-вторых, в сохранении молодежи как незаменимого ресурса. Здесь могут быть исключения, которые действительно являются исключениями.

– Избитая тема, по поводу работы в нашей стране для студентов, точнее, для музыкантов, окончивших консерваторию…

– Вузы, в том числе и консерватория, включены в разных системах, мы являемся частью образовательного пространства Болонского процесса, но мы должны понимать, что мы должны взращивать кадры для нашей страны, а не для 500-миллионного рынка Европы. С другой стороны, для любого выпускника вуза честь, когда он может найти работу на Западе … Приведу пример недавнего масштабного мероприятия, на которое были также приглашены выпускники нашей консерватории, ведущие свою деятельность за рубежом. На недавней премьере оперы Гаро Степаняна «Давид Сасунский» в Шуши мы соприкоснулись поистине с высоким искусством. В проект были включены исключительно наши бывшие выпускники, в том числе и приглашенный из Франции дирижер Сурен Шахиджанян и исполнитель роли Давида Сасунского, проживающий в Германии Мкртич Бабаджанян.

Беседовал Самвел ДАНИЕЛЯН

Газета «Аравот»

08.09.2017г