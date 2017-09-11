«Наша родина сладкая, один только абрикос стоит всего Ирака»

Об интеграции иракских армян в Армении

В 2006 году жившая в Ираке семья Оганнесянов из-за войны репатриировала в Армению.

Ваан, жена его – Маро, вместе с тремя детьми (двумя сыновьями и дочерью) живут в Армении уже 11 лет. Они жили в столице Ирака Багдаде. А первые взрывы прозвучали именно там. «Нам было очень плохо, и физически и психологически. В Багдаде постоянно происходили взрывы, это стало обычным явлением, но самый сильный взрыв произошел в двух маленьких шиитских мечетях. Это был такой силы взрыв, что стекла в доме разлетелись на мелкие осколки, которые поранили мне ногу, и у меня до сих пор проблемы с этой ногой. Мы жили в атмосфере страха. Не было воды, света. Мы боялись за наших сыновей, так как похищали мальчиков, а когда требовали выкуп, то не были уверены, что вернут. Муж ради нашей безопасности решил, что надо ехать в Армению, на родину», – рассказывает Маро Оганесян.

Три года они прожили в городе Масис, потом ООН предоставил им жилье в общежитии 2-го Норкского массива, чтобы они были поближе к Канакерскому онкологическому центру, так как у их сына, Героса, были проблемы со здоровьем. Он скончался. А другой сын сейчас находится в США. «После смерти брата он не смог здесь оставаться, выиграл Грин-карту и уехал в США», – говорит мать.

Наро – дочь, прервав мать, добавила: «Мне здесь очень нравится, если бы брат был здесь, а не в США, я бы не уехала из Армении».

Во время беседы разговор зашел о помощи, оказанной офисами ООН и Красного Креста. На вопрос, какие проблемы возникли у них с интеграцией по приезде в Армению, Ваан Оганнесян ответил: «Люди нас приняли очень радушно, но куда бы ни обращались, нам говорили «вы иракские армяне», «помочь не можем», «у вас много денег», но не понимали, что из-за болезни сына мы потратили все имущество, и потом, как могли эта сохраниться эти деньги, если к ним не добавлять… Ставят большую разницу между нами и сирийцами, им помогают во всех вопросах, а нам – нет».

До войны в Ираке Ваан работал автоэлектриком, а в Армении сантехником, в семье он единственный работающий. По словам Ваана, в Армении он чувствует себя надежно, но жить здесь трудно. «Люди здесь не думают о развитии дела, привлекать лучших специалистов, а вместо этого говорят, мол, это не наш стиль», – добавляет он.

Рассказывая об иракском прошлом, Ваан Оганнесян подчеркивает, что тамошние армяне очень верующие, участвуют во всех церковных обрядах, новый год отмечают иначе – собираются в доме у самого старшего родственника и устраивают празднество. Иракские армяне дают своим детям только армянские имена.

«Наша община до войны была очень сплоченной, во время землетрясения 1988 года мы объявили траур, те пары, которые должны были пожениться, отложили свои свадьбы, мы отправили помощь», – отмечает Ваан. Он подчеркивает, что некоторые за рубежом больше соблюдают армянские традиции, чем здесь, в Армении.

«Когда мы приехали в Армению, то увидели, какая большая разница между здешней жизнью, и рассказами наших родителей. У нас не принято жениться с представителями другой нации, всегда говорим: если не женишься на ком-то из своих, зачахнешь с горя. А к тем, кто вступал в брак не с представителем нашей нации, мы уже относились иначе. Мой сын в США обручился с армянкой», – говорит Ваан. Затем добавляет: «Недавно мы побывали в Гарни, чтобы посмотреть, как крестят мужчину. Мы были потрясены. Как это, взрослый человек и не крещенный? У нас мы сразу крестим ребенка».

Во время беседы Маро вспомнила случай, связанный с сыном: «Когда врач спросил у нашего сына, Героса, понравилась ли тебе родина, сын ответил – нет, я иначе представлял себе родину». В конце беседы Ваан отметил: «Наша родина сладкая, один только абрикос стоит всего Ирака».

Раиса ПАПЯН

студентка факультета журналистики ЕГУ

Фото — из страницы в Фейсбуке

Газета «Аравот»

07.09.2017г