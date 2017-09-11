Монополия на вывоз мусора и погрязший в мусоре Ереван

Вот уже два-три месяца жители столицы публикуют в социальных сетях и СМИ фотографии мусора, выражая недовольство тем, что по тому или иному адресу мусор в эту летнюю жару днями остается неубранным. Жители также отмечают, что даже после их звонков мусор с территории не вывозится или это происходит только несколько часов спустя.

Недавно наши граждане снова загрузили в интернет фотографии мусора в нескольких кварталах. Компания «Санитек», занимающаяся вывозом мусора в столице, единственная компания в этой сфере, то есть, монополия на вывоз мусора из Еревана принадлежит ей. И время от времени в ответ на жалобы она заявляет, что по вине горожан происходят поломки автомобилей «Санитек», так как они не предусмотрены для перевозки твердых строительных отходов, что мусорные баки поджигают, и, следовательно, возникает их нехватка, и так далее. Однако все эти объяснения не решают проблему жителей.

Граждане высказывают мнение, что до того, как «Санитек» стал единым оператором, столица была чище, хотя техника по вывозу мусора тоже находилась в плохом состоянии. Тем не менее, управление муниципальными отходами осуществлялось различными компаниями, и в условиях конкуренции мусоровывоз пребывал в лучшем состоянии.

Монополия «Санитек» фактически вредит вывозу мусора из столицы, и независимо от того, сколько компания инвестировала, она внедрила более совершенные мусороуборочные машины и инструменты для сбора мусора, тем не менее, в условиях отсутствия конкуренции, она собирает мусор, когда ей заблагорассудится.

Соб.инф.

Газета «Аравот»

08.09.2017г