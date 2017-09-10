Что говорят в Берлине о военных маневрах «Запад-2017» в Беларуси

Deutsche Welle. С 14 по 20 сентября пройдут совместные российско-белорусские учения «Запад-2017». Заявленное министерством обороны России число принимающих участие военнослужащих — 12700. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), однако, уверена, что их будет значительно больше. Об этом она заявила после встречи министров обороны стран ЕС, которая проходила в Таллине 7 сентября.

Для нее очевидно, что Россия этими учениями хочет продемонстрировать свои военные способности и силу. «Если кто-нибудь в этом сомневается, — добавила она, — то пусть посмотрит на большое число участвующих в маневрах «Запад-2017″ — более 100 тысяч». Журналисты в Таллине не спросили министра, на основании каких данных она назвала такое число. Поэтому на следующий день, в пятницу, 8 сентября, корреспондент DW обратился с таким вопросом на правительственной пресс-конференции в Берлине к официальному представителю минобороны Германии.

4000 вагонов и «весь Балтфлот»

«Таковы оценки, которые курсируют в кругах НАТО, а также результаты наблюдений, осуществляемых соседними странами», — лаконично ответил пресс-секретарь министерства Йенс Флосдорф (Jens Flosdorff).

С такой оценкой согласны многие западные, а также независимые российские эксперты. Они указывают, например, на то обстоятельство, что и по официальным данным учения будут проходить на шести полигонах в Беларуси и трех в России, что в маневрах будут принимать участие около 70 самолетов и вертолетов, примерно 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Для переброски же российского контингента и военной техники в район учений понадобилось более четырех тысяч железнодорожных вагонов. И даже сам командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, которого цитирует московское издание The New Times, заявил, что в учениях «Запад-2017» «в той или иной мере будет принимать участие весь Балтфлот».

«Из всего этого прямо вытекает: к маневрам будет привлечено гораздо больше сил и средств, чем официально заявляет Москва», — констатирует The New Times.

Что скрывает армия РФ — силу или слабость?

По мнению представителей НАТО и немецких экспертов, Москва занижает число военнослужащих — участников предстоящих манеров потому, что согласно международным договоренностям на более крупные учения (свыше 13 тысяч солдат) полагается приглашать международных наблюдателей и наделять их весьма обширными полномочиями. Наблюдатели, например, должны иметь возможность контролировать «театр военных действий» с воздуха и вести спонтанные беседы с военнослужащими.

Иностранных наблюдателей на маневры «Запад-2017» тоже пригласили, немецких среди них пока нет, но, быть может, и будут. Но, сетует Йенс Флосдорф из минобороны ФРГ, они не получат статус, позволяющий обеспечить полную транспарентность, необходимую для укрепления взаимного доверия. «Когда объявляется о проведении учений с небольшим числом участников, возможности у наблюдателей сильно ограничены, — напомнил он, — поэтому важно не само по себе присутствие наблюдателей, а их возможности проводить проверки».

В Берлине считают, что Москве есть что скрывать, что там не хотят, чтобы на Западе узнали, какими возможностями обладает российская армия, и приняли бы эффективные ответные меры. У известного российского эксперта по военным вопросам Александра Гольца другое мнение на этот счет.

Он считает, что «тщательно охраняемый от Запада секрет, скорее всего, — вовсе не высокая боеготовность ударных соединений, а низкая». Гольц напоминает о том, что в российской армии постоянно создаются новые соединения, но общая численность вооруженных сил практически не растет. «Получается, что создаваемые дивизии недоукомплектованы, а значит — небоеготовны», — приходит к выводу эксперт. Это, по его мнению, и следует скрыть от иностранных наблюдателей.

Фото — Deutsche Welle