Фермерство в Армении должно стать привлекательным бизнесом: Карен Карапетян — об интенсивных садах

Занятие сельским хозяйством в Армении должно стать привлекательным бизнесом, благодаря новым программам правительство поможет фермерам достойно содержать свой дом и семью: это является сверхзадачей. Об этом заявил в субботу в ходе совещания в городе Аштарак Арагацотнской области премьер-министр РА Карен Карапетян.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в ходе совещания губернатор Арагацотнской области Армении Ашот Симонян, представив премьеру социально-экономическую ситуацию области и макроэкономические показатели, отметил, что в текущем году в сфере сельского хозяйства планируется достичь 2% роста.

В свою очередь К. Карапетян посчитал недостаточным обеспечение всего 2% роста по всей области, учитывая также то обстоятельство, что программы правительства РА по субсидированию кредитов на строительство интенсивных садов, внедрение капельной системы орошения, организацию закупок, оснащение новой сельскохозяйственной техникой, направлены на повышение эффективности и обеспечение интенсивности.

Ответственный за сферу сельского хозяйства в данном регионе отметил, что в Арагацотнской области по вышеотмеченным направлениям реализуются различные программы. Он также заверил, что данные программы поспособствуют обеспечению более быстрых темпов роста. В качестве примера эффективной реализации программ было отмечено, что недавно в области был основан интенсивный сад площадью в 33 гектара с капельной системой орошения.

В результате, владельцы интенсивного сада в течение года выплатили всего 100 тысяч драмов за воду (благодаря капельной системе орошения). Как отмечают эксперты, для орошения аналогичной территории необходимо заплатить в среднем 3,3 млн драмов за воду.

В рамках визита в Арагацонтскую область премьер К. Карапетян посетил также птицеводческие и свиноводческие фермерские хозяйства в Апаране, а также шоколадную фабрику – «Гурме Дурме». Глава правительства ознакомился с деятельностью фермерских хозяйств и программами фабрики по производству шоколада.