«Портрет из моего прошлого»: фильм 18+, который не поощряет «однодневную ночную жизнь» — фоторяд

В кинотеатре «Кинопарк» 6 сентября на суд зрителя был представлен игровой полнометражный фильм кинорежиссера, актера Филиппа Погосяна «Портрет из моего прошлого», основанный на реальных событиях. Идея снять фильм родилась, когда встретились художник Давид Киракосян и Филипп Погосян, который решил воплотить в жизнь рассказанную им историю.

«Фильм рассказывает о художнике, который живет, легко знакомясь с женщинами на улице и строя с ними однодневные отношения. Кстати, это фильм категории 18+.

Он влюбляются в девушку по имени Марина и понимает, что его богатый опыт знакомства с женщинами в отношениях с Мариной не поможет.

Параллельно он вспоминает свою бывшую любовь – Анаит и понимает, что точно так же теряет и Марину»,- в беседе с Aravot.am рассказал Филипп Погосян.

Режиссер не стал говорить о том, какой в фильме финал в отношениях главного героя с возлюбленной: «Могу всего лишь сказать, что его неудачи остаются в прошлом. Конечно, в фильме однодневная ночная жизнь не поощряется, и герой меняется».

Фильм «Портрет из моего прошлого» скоро будет показан в ереванских кинотеатрах. Показ фильма планируется организовать также в Казахстане, после чего, возможно, картина примет участие в фестивалях.