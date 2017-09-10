Кинорежиссер: «Мы должны воздерживаться от ошибочных нововведений в киноиндустрии»

По мнению организаторов Международного кинофестиваля «Сосе», армянская киноиндустрия не является конкурентоспособной на международном рынке. Об этом они заявили 7-го сентября в ходе обсуждения Пресс-клубе «Статья 3». Член жюри кинофестиваля, кинорежиссер Ованнес Галстян убежден, что проблема заключается в содержании киноиндустрии. «Уже более двух десятилетий на международном кинорынке нет армянских фильмов. Они не конкурентоспособны, потому что есть необходимость в изменении атмосферы. Мы должны воздерживаться от ошибочных нововведений в киноиндустрии».

Показ фестивальных фильмов состоится с 7 сентября по 12 октября в Театре киноактера имени Генриха Маляна и Лофт-центре. На этот раз местному кинопроизводителю будет предоставлена ​​новая возможность – сотрудничество с голливудской платформой Holich iPitch.tv. «Все лауреаты фестиваля получат платный счет в iPitch.tv во время церемонии вручения премий 10 октября. Авторы смогут представлять на престижных голливудских платформах (Warner Brothers, Sony Pictures Entertainment Television, Discovery Network и др.) 5-7-минутную презентацию с содержанием и съемок своих фильмов», – сообщил основатель-директор кинофестиваля Симон Саакян.

На фестивале будут представлены 131 фильм из 39 стран и шесть других неконкурентных фильмов из Швейцарии. Предусмотрен показ фильмов в Тавушском и Ширакском марзах, в Пресс-клубе «Статья 3», а также проведение мастер-классов.

Также были внесены изменения в категории номинаций. По словам художественного руководителя кинофестиваля Риты Халатян, прибавилась номинация «Лучшее музыкальное оформление».

Напомним, что 7 сентября в 20:00 в Театре киноактера имени Маляна состоялся первый кинопросмотр международного фестиваля «Сосе», во время которого демонстрировался фильм, снятый на основе дневника русского композитора и пианиста Сергея Прокофьева – «Прокофьев: по пути».

Нелли ПЕТРОСЯН