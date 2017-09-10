Двойные стандарты России

«Республика Армения неоднократно выражала свою позицию касательно продажи оружия Азербайджану. Точнее, чем сказал президент республики, трудно будет сформулировать»,- в беседе с «Аравот» отметил вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов, отвечая на наш вопрос, не касается ли сделанное президентом РФ Владимиром Путиным заявление, о том, что продажа летального оружия «не идет на пользу урегулированию ситуации, а усугубляет ее», в том числе и карабахского конфликта.

Отметим, что президент РФ делая это заявление, подразумевал поставки американского оружия в Украину. А по поводу продажи российского оружия Азербайджану Сержем Саргсяном заявление было сделано 19 марта 2015 года в ходе медиа-форума «У подножия Арарата». РА и РФ являются союзниками, в том числе и в рамках ОДКБ, страны подписали соглашение «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», в Армении находится российская военная база, напомнил президент, добавив: «Со дня формирования Вооруженных сил Армении мы благодарны нашему союзнику за оказанную нам поддержку. Конечно, в этих отношениях нас беспокоит то обстоятельство, что Россия по разным причинам продает оружие Азербайджану, и проблема здесь не в качестве вооружений. Проблема в том, что стоящий на границе армянский солдат осознает, что его пытаются убить из российского оружия. Это самое сложное обстоятельство, и это может плохо отразиться на наших отношениях, поскольку на протяжении 250 лет армяне и русские жили бок о бок, имели общих врагов и «не стреляли друг в друга из произведенного у себя в стране оружия. Это проблема, и она должна быть решена».

Отметим, что поставки оружия Азербайджану официальная Москва называет бизнесом. А в Ереване на протяжении долгого времени пытались понять, более того – оправдать бизнес-интерес стратегического партнера, делая это даже в дни апрельской войны и после нее.

Эдуард Шармазанов отмечает, что в правящей партии всегда заявляли о том, что рано или поздно все страны, продающие Азербайджану оружие должны осознать, что Азербайджан вместе с Турцией являются угрозой миру и стабильности в регионе: «А оценки президента РФ, это оценки президента РФ, которые касаются Донбасса и российско-американских отношений. Не думаю, что есть необходимость комментировать их. Мы неоднократно выражали свою позицию по поводу продажи оружия Азербайджану, и эта позиция не изменилась»,- отметил Эдуард Шармазанов, напомнив, сделанное в свое время заместителем министра иностранных дел Шаваршем Кочаряном заявление: сопредседательствующие в Минской Группе страны также являются постоянными членами Совбеза ООН и имеют достаточно потенциала для того, чтобы применить эмбарго на поставки оружия в зоны конфликта, в том числе и арцахского. «Армения должна продолжить укреплять свою систему безопасности, пользуясь также возможностями, которые дают нам ОДКБ и льготные условия с РФ, с другой стороны – осуществлять дипломатические действия»,- говорит Эдуард Шармазанов, по словам которого надо постараться сделать так, как Шаварш Кочарян говорил, однако необходимо учесть, что в нашем регионе уже было продано достаточно оружия, и при желании Азербайджан снова пойдет на авантюру. А единственным сдерживающим механизмом на этом пути являются армянские вооруженные силы. На замечание о том, что, фактически, прозвучавшие из Еревана заявления о вооружении Россией Азербайджана и Турции не имели никаких результатов, поскольку процесс вооружения продолжается, вице-спикер НС ответил: «По крайней мере, мы сказали». По его словам, это заявление не является поводом для пересмотра армяно-российских отношений: «Вместе со всеми проблемами, мы должны развивать армяно-российские отношения, чтобы иметь возможность вооружать нашу армию. Мы неоднократно говорили об этом».

Эдуард Шармазанов, касаясь шума вокруг неучастия Армении в многонациональных учениях Agile Spirit 2017 в Грузии, отметил, что ему непонятны заявления некоторых «политологических кругов» об изменении решения в одну ночь. Он призвал рассуждать трезво и помнить о том, что у Армении нет планов по членству в НАТО: «Армения является членом ОДКБ. Поэтому говорить об изменении решения за одну ночь, неграмотно. Участием или неучастием в этих учениях мы не выходим из ОДКБ и не становимся членом НАТО. Армения и раньше принимала участие в разных учениях Североатлантического альянса, исходя из приоритетов наших вооруженных сил. Эти учения не считаются приоритетом для нашей системы безопасности. В системе безопасности Армении ОДКБ не имеет альтернативы, и об этом неоднократно говорилось». Вице-спикер НС утверждает, что Армения продолжит участвовать в миротворческой деятельности, парламентской ассамблее НАТО, в совместных программах по борьбе с терроризмом: «Это не было демаршем против НАТО. В системе безопасности и внешней политики есть неписаный закон, действующий столетиями: у государств должны быть союзники, они должны быть частью того или иного военно-политического союза. Тем более – маленькие страны должны быть в военно-политическом союзе со странами, у которых в регионе есть армия. В нашем регионе есть две армии – российская и турецкая. Я не думаю, что хорошим выбором для нас могла бы быть турецкая армия. Подобные ошибки мы уже совершали».

Что касается последнего заявления посла США в Армении Ричарда Миллза о необходимости принимать суверенные решения, Эдуард Шармазанов отметил: «Власти Армении в принятии любого решения руководствуются, исходя из государственных интересов. Никто не может быть заинтересован в суверенитете Армении больше, чем власти Армении. Это в равной степени касается всех властей Армении».

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

07.09.2017г