Комитет министров СЕ принял решение по поводу прогресса программы действий Армения – Совет Европы

6-го сентября руководящий орган Совета Европы – Комитет министров, принял решение по поводу прогресса программы действий Армения-Совет Европы на 2015-2018гг., опирающееся на одноименный доклад, подготовленный Секретариатом СЕ.

Программа действий – это пакет предлагаемых реформ, направленных на последовательное стимулирование сфер прав человека, верховенства закона, справедливости и местной демократии в Армении.

Вышеуказанным решением Комитет министров приветствует зафиксированный в процессе реализации программы действий прогресс, поощряя полноценное завершение ее компонентов. Комитет выражает оценку в связи с инвестициями ряда стран-членов Совета Европы и Евросоюза, подчеркивая важность финансового пополнения программы, что будет способствовать окончанию реформ в указанных сферах.

В ходе обсуждения доклада со стороны ряда стран Совета Европы прозвучали положительные оценки. В частности был подчеркнут зафиксированный Арменией в последние годы прогресс, что было охарактеризовано как образцовое. Был сделан призыв продолжить эффективное сотрудничество Армении с ЕС, с целью сохранения имеющейся положительной динамики.

Постоянный представитель Армении в Совете Европы Паруйр Ованнисян с удовлетворением отметил, что программа действий продолжает осуществляться со значительным прогрессом по закрепленным приоритетным направлениям, включая сферы правосудия, образования, борьбы с коррупцией, местной демократии. Постоянный представитель РА в Совете Европы подчеркнул, что даваемые в докладе оценки являются проявлением решимости властей РА довести до благополучного завершения осуществление программы, а также твердую волю в соблюдении последовательности эффективного сотрудничества с СЕ.

Справка: официальный старт программе действий Армения-Совет Европы на 2015-2018гг. был дан 21 мая 2016г. в Ереване, министром иностранных дел РА Эдвардом Налбандяном и заместителем генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони.

В докладе прогресса программы действий Армения-ЕС на 2015-2018гг. положительно оцениваются результаты зафиксированных по закрепленным в ней направлениям в сфере защиты прав человека, приоритета права, демократического правления.