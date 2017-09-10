Родосский дневник: фоторепортаж

От гончаров-любовников – до греческой Венеции

На греческом острове Родос туристический бум. Берега Родоса омывают два моря – Средиземное и Эгейское. Здесь ничего не жалеют для того, чтобы привлечь туристов. Родос – четвертый по величине греческий остров с прекрасными климатическими условиями, на острове погода солнечная 310 дней в году. На Родосе находилось шестое чудо света – Колосс Родосский, статуя бога Гелиоса. Греки говорят, что эта статуя являлась прототипом статуи Свободы в США.

Средневековый город Родоса входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО это город-музей, однако здесь сегодня живут люди. Облик старого города не испорчен современными новостройками. А на площади Гиппократа по вечерам море огней и музыки. До поздней ночи здесь бурлит жизнь, открыты магазины и рестораны. Местные гордятся Улицей Рыцарей в Старом городе, она ведет к дворцу Великих магистров. В Старом городе есть также улица Сократа, ведущая на одноименную площадь.

На Родосе в городе Линдос находятся руины Акрополя, где всегда много людей. Линдос колоритный, белоснежный город. Здесь очень своеобразное такси, до Акрополя можно подняться на ослах. На всем, что здесь продается, изображены ослики. Не только в Линдосе но и во всех магазинах на Родосе можно приобрести чаши Пифагора. Чаша Пифагора или кружка жадности позволяет заполнить сосуд лишь до определенного уровня. Если человек заполняет выше, то содержимое полностью выливается. Считается, что Пифагор придумал эту кружку, чтобы своим ученикам привить чувство равенства.

Греки любят говорить о своей керамике, организуют экскурсии на предприятия по производству керамики. На Родосе считают, что гончары являются лучшими любовниками, ведь людям этой специальности необходимо сочетать в себе силу и нежность, чуткость пальцев.

На Родосе находится также историческая гора Филеримос, которую греки считают священной. Высота горы – 267 метров, с ее вершины отрывается красивый вид. Когда-то здесь был акрополь античного города Ялиссос, рыцари построили на горе свои первые укрепления и возвели монастырь Богородицы. В 16 веке, во время осады Родоса турками, тут располагалась ставка Сулеймана Великолепного. Разрушенный турками, монастырь был восстановлен итальянцами в начале прошлого века и отдан ордену капуцинов. Сегодня монастырь не действует, но службы проводятся в православной церкви Филеримской Богородицы.

Дорога на гору Филеримос напоминает путь на Голгофу, здесь повсюду изображены мучения Иисуса Христа. Экскурсоводы подчеркивают: Иисуса Христа распяли не здесь. Кстати, здесь повсюду можно увидеть павлинов. Один из сотрудников заповедника, спрашивавший всех, из какой они страны, узнав, что мы из Армении прокричал: «О, Армения… бастурма, пилав». Мне стало грустно, что про нас знают только это.

В группу островов Додеканес входит также остров Сими – один из райских уголков Родоса. Здесь находится Храм Архангела Михаила. Существует притча о том, что Архангел Михаил исполняет желания.

На маленьком острове Сими есть 100 церквей и 9 монастырей. Маленькие острова, находящиеся поблизости необитаемы. На одном из них живет всего один человек, он выращивает овощи для церкви, на другом живет пожилая пара, церковь платит им, чтобы ухаживали за находящейся там святыней.

Одноименный город на остове Сими напоминает Венецию, он ближе к Турции (всего 7-8 км), чем к городу Родос. Экскурсоводы рассказывают, что в порту Сими очень часто можно увидеть яхты арабских шейхов и богатейших людей мира. Когда-то здесь можно было увидеть и яхту Абрамовича. Местные однажды очень удивились, узнав, что одна из роскошных яхт принадлежит госчиновнику из Франции – министру финансов. Кстати, Сими считается центром группы островов Додеканес и главным производителем морской губки. Именно благодаря этому бизнесу остров процветает. Рядом с каждым кафе есть статуя водолаза, именно они из морских глубин поднимают морскую губку и продают ее.

На Сими, который находится в 30 км от Родоса, можно добраться на корабле из порта Мандраки.

На Родосе очень много достопримечательностей, о которых в одной статье не напишешь.

Гоар АКОБЯН

Родос-Ереван

Фото — автора

Газета «Аравот»

05.09.2017г