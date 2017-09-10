Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:24 | Сентябрь 10 2017
13:24 | Сентябрь 10 2017

Мэр города Горис Вачаган Адунц подал заявление об отставке

Мэр города Горис Вачаган Адунц подал заявление об отставке

Мэр города Горис марза Сюник Вачаган Адунц подал заявление об отставке. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала его пресс-секретарь Аревик Абелян, которая также представила заявление об увольнении.

«Благодаря г-ну Адунцу будет претворено в жизнь множество программ. В Горисе будет центр ТУМО, новая богатая техника, будет благоустроен центр города, будут решены ряд проблем с вывозом мусора. И все это благодаря его усердной работе. Адунц за эти три года оставил присущий только ему адунцевский почерк…» – написала А. Абелян.

Напомним, Вачаган Адунц был избран мэром Гориса 18 сентября 2016г.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Регионы

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда