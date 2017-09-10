Мэр города Горис Вачаган Адунц подал заявление об отставке

Мэр города Горис марза Сюник Вачаган Адунц подал заявление об отставке. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала его пресс-секретарь Аревик Абелян, которая также представила заявление об увольнении.

«Благодаря г-ну Адунцу будет претворено в жизнь множество программ. В Горисе будет центр ТУМО, новая богатая техника, будет благоустроен центр города, будут решены ряд проблем с вывозом мусора. И все это благодаря его усердной работе. Адунц за эти три года оставил присущий только ему адунцевский почерк…» – написала А. Абелян.

Напомним, Вачаган Адунц был избран мэром Гориса 18 сентября 2016г.