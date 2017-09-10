«Гор не был монстром, его сделали таким»

«Аравот» публикует статью одного из близких друзей семьи Гора Акобяна

Гор Акобян приехал в Армению по собственному желанию: у него было много возможностей остаться в Америке, он мог бы поехать в любую другую страну, однако принял решение и приехал, чтобы начать новую жизнь в стране, где родился и вырос. Он снимал маленькую квартиру и был рад, что вернулся в Армению, планировал продолжить образование в Американском университете, поскольку как бы ни было сейчас многим странно это слышать, Гор в Америке с отличием окончил школу, владел тремя языками отлично знал математику, однако…

Действительно до того, как вернуться в Армению, он был приговорен к тюремному сроку, в юношеские годы совершил ошибки, из-за которых оказался за решеткой… но не за воровство, не за наркотики и тем более не за убийство, как об этом пишет желтая пресса: в США из-за одного выстрела человека могут приговорить к пожизненному заключению, что уж говорить об убийстве, при том пяти человек… Это не просто сплетни, это полная чушь… но весь ужас в том, что выжив в американской тюрьме, он был убит рукой соотечественника (есть документы о том, за что именно был приговорен Гор, и любое уважающее себя средство массовой информации должно было все выяснить, прежде чем публиковать что-то, вы хотя бы знаете, что это из себя представляет «Американ пауэр»?).

Обо всех подробностях случившегося еще будет возможность поговорить после более детального расследования, хотя я не уверена, пойдет ли это расследование в правильном направлении. Надеюсь, расследование выяснит, почему Гор требовал адвоката и почему называл имена пяти лиц, но они так и остались неизвестны. Не исключено, что они были свидетелями по делу. Несмотря на неадекватное состояние Гора, все же, можно было догадаться, что ему было что сказать…

Я его знала с детства, и, как и очень многие знакомые с ним люди, могу сказать, что этот парень с видом монстра не был тем умным парнем, которым можно было только восхищаться… кому-то нужно было представить его монстром для того, чтобы убедить общественность в том, что «убили наркомана». Откуда эта девушка оказалась в его жизни, с какими ожиданиями, с какими целями? Посмотрев кадры с места, где все произошло, любой человек, не говоря уже о психологе, мог увидеть, что парень находился под воздействием тяжелых лекарств, он был неадекватен, и «обезвредить» его изначально означало убить, чтобы не было раскрыто то, чего боялись отдавшие приказ… Не секрет, что любая сделка, связанная с куплей-продажей наркотиков не осуществляется без протекции одного или группы лиц… на мой взгляд, именно по этой причине наш «закон» убийством закрыл ему рот, опорочив имя порядочной семьи, отняв жизнь у молодого человека, оказавшегося в ловушке. Кто эта девушка, осужденная за употребление наркотиков? На мой взгляд, она вошла в жизнь Гора неслучайно, а с некими целями, и Гор, узнав об этом, хотел свести с ней счеты. За несколько недель до случившегося Гор несколько раз намекнул своим близким, что его убьют, поскольку он владеет определенной информацией. Что заставило Гора так думать? Почему этот веселый парень стал монстром, какие ему лекарства продавали под видом снотворного? Время покажет.

Когда обезвреживали группу «Сасна црер», которая уже убила человека, осуществила попытку переворота, полиция отнеслась к ее членам мягче, чем к молодому человеку, который был в заблуждении, нуждался в помощи. И потом, если он, как утверждает полиция, угрожал жизни этой подозрительной девушки, если бы он совершил это тяжкое преступление и убил бы ее, то его бы приговорили в худшем случае к пожизненному заключению, был бы суд над ним, он бы имел возможность защищаться. А так… он не убил, но его приговорили к смерти – без суда и следствия. Получается, что если бы он был убийцей, его бы не убили.

Я вовсе не хочу сравнивать действия «Сасна црер» с тем, что сделал Гор, я всего лишь сравниваю отношение государства к ним, и опять прихожу к выводу, что это было спланированное убийство, в противном случае его могли бы «обезвредить» так, чтобы не лишить жизни. Пусть он встал бы перед судом и ответил бы за свои поступки.

П.С. Надеюсь, с этой девушкой «случайно» ничего не случится, возможно, что она тоже многое знает и является ненужным свидетелем…

Лена Ованнисян