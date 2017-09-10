Facebook объявил войну российской «фабрике троллей»: главные итоги

«Медуза». Facebook 6 сентября объявил, что в рамках расследования о возможном использовании своей платформы для влияния на выборы в США социальная сеть выявила сотни фейковых аккаунтов, управлявшихся из России с помощью так называемой .

Они покупали платное распространение постов в течение двух лет. Все найденные группы Facebook заблокировал, но на самой «фабрике» говорят, что 20% сообществ остались на месте. Вот главные выводы расследования: