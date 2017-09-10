Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 12:10 | Сентябрь 10 2017
12:10 | Сентябрь 10 2017

Facebook объявил войну российской «фабрике троллей»: главные итоги

Facebook объявил войну российской «фабрике троллей»: главные итоги

«Медуза». Facebook 6 сентября объявил, что в рамках расследования о возможном использовании своей платформы для влияния на выборы в США социальная сеть выявила сотни фейковых аккаунтов, управлявшихся из России с помощью так называемой «фабрики троллей».

Они покупали платное распространение постов в течение двух лет. Все найденные группы Facebook заблокировал, но на самой «фабрике» говорят, что 20% сообществ остались на месте. Вот главные выводы расследования:

  • 470 фейковых аккаунтов запущены из России
  • они купили 3000 платных объявлений за 100 тысяч долларов
  • заблокированы 25 пабликов фейсбука, 32 аккаунта в инстаграме и 50 — в твиттере
  • их суммарная аудитория превышала 5 миллионов подписчиков
СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда