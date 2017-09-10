В России рассмотрят поручение Путина о введении «утилизационного сбора на обувь»

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность введения в России утилизационного сбора на обувь. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по развитию легкой промышленности, опубликованном на сайте Кремля, передает Лента.Ру.

«Рассмотреть вопрос о целесообразности введения утилизационного сбора в отношении обуви», — говорится в документе. Срок исполнения распоряжения главы государства установлен до 20 ноября. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Предложение ввести в России такой сбор внесла глава Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич. По ее словам, это необходимо для регулирования импорта из некачественных материалов.

Выступая на совещании с участием Путина 24 августа, она отметила, что сшитая за рубежом обувь занимает 80 процентов отечественного рынка. На 65 процентов это изделия из всевозможных синтетических заменителей по цене 4,5 доллара за пару. «По такой цене не может быть хорошей обуви», — сказала Андрунакиевич.

По мнению главы союза, такая обувь носится один сезон максимум, «то есть с точки зрения экологии — это засорение природы». «Поэтому, может быть, все-таки по типу автомобилей в качестве какого-то пилотного проекта попробовать этот утилизационный сбор», — предложила она.

Против введения сбора выступил министр экономического развития Максим Орешкин. «Наше мнение, что это не самый правильный вариант, потому что мы утилизационным сбором накроем вообще всех импортеров», — сказал он.

В то же время, передает РИА Новости, глава Минфина Антон Силуанов предложил рассмотреть возможность обложить утильсбором не всю импортную обувь, а только дешевый сегмент. «Он и экологически, и, может быть, для здоровья даже вреден», — пояснил он.

С 2012 году в России действует утильсбор на автомобили. По мнению властей, эта мера нужна для получения средств на технологии по безопасной переработке отходов автопрома. Изначально сбор был введен только для импортеров, но в 2014 году под него подпала и продукция российских автопроизводителей. Размер сбора зависит от массы автомобиля, объема его двигателя и года выпуска.