Эдуард Шармазанов: членство Армении в ЕАЭС оправдано, и наше государство против выхода из него

8 сентября вице-спикер НС Э.Шармазанов принял студентов и преподавателей обществоведческого отделения факультета истории и правоведения АГПУ им. Х.Абовяна.

Встреча прошла в формате содержательного обсуждения. Заданные вице-спикеру многочисленные вопросы касались различных сфер и проблем – эффективности системы накопительной пенсии, целесообразности перехода к парламентской системе правления в результате конституционных реформ, реализуемых для развития экономики шагов, урегулирования НК-проблемы, признания Геноцида армян, а также внешне- и внутриполитических процессов.

Э.Шармазанов, говоря о позиции РА в сфере внешней политики, выразил уверенность, что внешнеполитические векторы страны не нуждаются в пересмотре. “Армения – государство-член ОДКБ, состоит в ЕАЭС, имеет динамично развивающиеся союзнические отношения с РФ, партнерские отношения с ЕС, США, а также с соседними Грузией и Ираном”, — отметил вице-спикер НС.

Коснувшись членства Армении в ЕАЭС, Э.Шармазанов заметил, что членство РА в ЕАЭС оправдано, и наше государство против выхода из этой структуры.

По просьбе студентов вице-спикер НС обратился также к НК-проблеме и международному признанию Геноцида армян. “Арцах – победа всего армянства: эта победа была бы невозможна без триединства Армения – Арцах – Диапора”, — сказал г-н Шармазанов, добавив, что залогом победы армянского народа является его неуклонное стремление достойно жить и созидать.

Э.Шармазанов отметил, что наряду с процессом международного признания Геноцида армян ведется борьба с политикой отрицания, и в этом вопросе особо важна роль Спюрка (Диаспоры).

Пресс-служба Аппарата Национального Собрания Армении