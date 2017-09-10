Блок «Елк» представил проект заявления Национального Собрания о начале процесса выхода Армении из ЕАЭС: полный текст

8-го сентября состоялось заседание фракции Национального Собрания «Елк», в ходе которого принято решение о представлении в качестве законодательной инициативы проекта заявления Национального Собрания «О начале процесса по прекращению действия Договора о Евразийском Экономическом Союзе по части Республики Армения».

ПРОЕКТ

ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

О НАЧАЛЕ ПРОЦЕССА ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ ПО ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Национальное Собрание Республики Армения,

Констатируя, что в результате присоединения Республики Армения к Евразийскому экономическому союзу (далее – ЕАЭС) произошел существенный регресс в ряде социально-экономических сфер, а также не укрепилась безопасность Республики Армения,

Подтверждая, что за 3 года членства в ЕАЭС ВВП Армении в пересчете на доллар сократился на 8%, уровень занятости – на 13%, международные резервы – на 40%, государственный долг вырос на 10%, в то же время, приток чистых инвестиций в 2014г составил 167.4 млрд драмов, а в 2016г он сократился, достигнув 81 млрд драмов,

Подчеркивая, что вследствие членства в ЕАЭС около 900 наименований товаров первой необходимости и широкого потребления на территории Республики Армения неизбежно подорожают,

Будучи озабоченным, что членство в ЕАЭС ограничивает развитие экономических отношений Армении с третьими странами, в том числе с непосредственными соседями – Грузией и Ираном,

Основываясь на том обстоятельстве, что путем нарушения многочисленных положений, гарантированных соглашением ЕАЭС, не обеспечивается совбодное передвижение рабочей силы, товаров, финансовых средств и услуг,

Учитывая, что государства-члены ЕАЭС не способствуют мирному урегулированию Арцахской проблемы, причем, на самых высоких уровнях многократно выступали в поддержку агрессивной политики азербайджанской стороны, а стратегический партнер Армении – Россия, продолжает вооружать Азербайджан, поставляя армии последнего более 85% вооружения и боеприпасов, в том числе – суперсовременные мощные и антигуманные виды оружия, как следствие, после вступления Армении в ЕАЭС случаи и масштабы нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана увеличились, и в зоне Нагорно-Карабахского конфликта впервые после подписания трехстороннего соглашения о перемирии 1994г армянская сторона впервые понесла существенные территориальные потери в Четырехдневной войне 2016 года,

Подтверждая последовательное привнесение наличествующих в странах-членах ЕАЭС авторитарных традиций в политическую систему Республики Армения, рост ограничений политических и гражданских свобод, нарушений прав человека и фундаментальных свобод после вступления в ЕАЭС и считая крайне опасным и неприемлемым последующее продолжение этого процесса,

Основываясь на части 1 статьи 98 конституционного закона Республики Армения «О регламенте Национального Собрания»,

Заявляет:

Республика Армения должна начать проводить политический курс по отмежеванию от ЕАЭС и начать процесс по прекращению действия договора о Евразийском экономическом союзе по своей части.

Председатель Национального Собрания Республики Армения ————————— АРА БАБЛОЯН

О Б О С Н О В А Н И Е

ПРИНЯТИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

О НАЧАЛЕ ПРОЦЕССА ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ

ДОГОВОРА О ЕВАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

ПО ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Республика Армения с 2010 года вела переговоры с Европейским Союзом (далее – ЕС) вокруг подписания Соглашения об Ассоциации, неделимой частью которого является Соглашение о Глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Переговоры завершились в июле 2013 года, в результате договор был готов к парафированию. Этим договором Республика Армения вместе с ЕС должна была обоюдно аннулировать таможенные тарифы и получала широкие возможности для выхода на европейский рынок. Однако, 3-го сентября 2013 года Серж Саргсян в ходе своего визита в Москву неожиданно объявил о своем решении по вступлению Армении в Евразийский экономический союз.

Национальное Собрание Республики Армения 4-го декабря 2014 года подавляющим большинством голосов (103 за, 7 против, 1 воздержавшийся) ратифицировало подписанный 10-го октября в Минске договор «О присоединении Армении к договору от 29-го мая 2014 года «О Евразийском экономическом союзе»». В течение около трех лет этот союз доказал свою нежизнеспособность и подтвердил тот аргумент, что членство Армении в этом союзе ни в коей мере не выгодно для нашего государства.

Обоснования членства в Евразийском экономическом союзе со стороны властей Республики Армения делились на две группы: экономический прогресс и обеспечение безопасности страны.

В частности, отмечалось, что Армении предоставляется вход на рынок ЕАЭС с 170 млн потеребителей, оставляя в стороне европейский рынок с 506 млн потребителей. Причем, давались заверения, что вступая в ЕАЭС, ни в коей мере не нарушаются наши экономические связи с ЕС.

В экономическом плане

За 3 года членства в ЕАЭС ВВП Армении сократилось на 8%, уровень занятости – на 13%, международные резервы – на 40%, государственный долг вырос на 10%, в то же время приток чистых инвестиций в 2014г составил 167.4 млрд драмов, а в 2016г он сократился, достигнув 81 млрд драмов. В 2017 году из Армении в Россию имел место денежный поток в 25 млн долларов США, а с российской стороны инвестиции в Армении в этом году почти нулевые.

Уже несколько лет крупнейшее государство-член ЕАЭС – Российская Федерация, находится под санкциями Соединенных Штатов и Европейских государств. Российская экономика за последние несколько лет по всем показателям переживает последовательный упадок, а российский рубль девальвировал наполовину. Львиная доля экспорта из Армении выпадает на Россию, где покупательная способность в силу указанных факторов резко упала, в результате чего во многом страдают объемы армянского экспорта. По причине сокращения объемов экспорта страдают как предприниматели, так и их наемные работники, которые лишаются работы, а также поставщики сырья и других товаров, в том числе – сельские хозяйства. Причем, экспортируемая в Россию и другие страны ЕАЭС номенклатура товаров большей частью ограничивается определенные продовольственными продуктами и спиртными напитками (в основном – коньяк). Фактически, членство в ЕАЭС во многом препятствует росту экспорта из Армении в третьи страны, поскольку, вместе с указанным, ввиду этого членства мы лишились возможности и права устанавливать режим свободной торговли или других привилегированных режимов с другими субъектами мировой экономики.

Тогда как Грузия имеет соглашения о свободной торговле с ЕС, странами СНГ, Европейской ассоциацией свободной торговли (которая включает Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию), а также с Китаем, а США, Япония и Канада применяют низкие таможенные тарифы в торговле с Грузией.

Украина подписала 16 соглашений о свободной торговле с 45 странами, в том числе – с Канадой, с рядом Балканских стран, пока не являющихся членами ЕС, доведя объемы экспорта только на рынок ЕС за первую половину 2017г до 8,2 млрд долларов США.

В то же время, для развития экономических отношений Армении с Ираном, полноценного запуска зоны свободной торговли в Мегри мы ждем установления режима свободной торговли ЕАЭС-Иран. Тогда как, не секрет, что предоставленные российским государственным корпорациям «Газпром» и «Роснефть» эксклюзивные права являются единственным препятствием к тому, чтобы Армения использовала свои возможности для обеспечения транзита иранского газа в Грузию, воспользовалась рынком иранских, а также арабских нефтепродуктов.

Для экономического развития государства одним из важнейших принципов является диверсификация экономических отношений с разными партнерами. В случае Республики Армения, войдя на рынок ЕАЭС, получили полностью противоположный результат, поставив под угрозу экономическое продвижение Армении. Изложенное не предполагает разрыва экономических связей с Россией, Беларусью и другими членами ЕАЭС, однако, есть возможность сотрудничества без членства в этой структуре, посредством заключения соглашений по экономическому блоку о свободной торговле или на других привилегированных условиях.

С другой стороны, регламенты ЕАЭС не соблюдаются со стороны крупнейшего субъекта союза – Российской Федерации.

В частности:

Депортация граждан Армении стала обычным явлением в России. Причем, зачастую это осуществляется с грубейшими нарушениями фундаментальных прав граждан и процедурных норм, а обжалование решения о депортации бесполезно. В случае 3 административных правонарушений осуществляются депортации граждан Республики Армения из территории России, а ряд законов, действующих в субъектах Федерации, касающихся пребывания иностранных граждан в России, противоречат федеральным законам.

При вывозе товаров и услуг из Армении в Россию действуют финансовые ограничения.

Свободный оборот произведенных в ЕАЭС товаров в Российской Федерации в определенной мере ограничен и подчиняется нерегламентированной процедуре, что также касается признания армянских ювелирных проб.

По причине запрета на импорт ряда продовольственных товаров из ЕС, Соединенных Штатов и Турции в Россию со стороны российской таможни осуществляются двойные проверки армянских грузов.

Силой закона, вступившего в действие в России с 1-го июня с.г., многие тысячи граждан, отправившихся на выездные работы в Российскую Федерацию, больше не могут получить работу в России с удостоверением водительских прав, полученным в Армении: они должны получить русскоязычные водительские права, чтобы работать в соответствующих сферах.

Указанным в грубой форме нарушаются принципы договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор), пункты 1,4, 28, 66, 67, 86, 87 и др. Договора. Особо важно, что не соблюдается принцип свободного передвижения рабочей силы, товаров, услуг, капитала на пространстве ЕАЭС.

Если не действуют краеугольные положения Договора, то действует сам Договор.

В социальном плане

Вследствие членства в ЕАЭС 900 наименований товаров подорожают:

Если для импорта медикаментов до этого действовал таможенный тариф в 0%, в ЕАЭС он становится 8-12.5%,

Действующий для сахарного песка (ввозится в основном из Бразилии и Украины) таможенный тариф в 10% после вступления в силу соответствующих положений договора ЕАЭС станет 40%,

Действующий у нас для птичьего мяса таможенный тариф в 10% в ЕАЭС возрастет до 25%,

Действующий в Армении таможенный тариф в 10% для ввоза иностранных автомашин в ЕАЭС колеблется в промежутке 25-200%:

Подороцания неизбежны, просто они происходят постепенно. Более того, дорожают крайне необходимые товары, товары первой необходимости.

Действующий в Армении таможенный тариф в 0% для сельхозтехники в ЕАЭС составляет 13%, а 75% тракторов до настоящего времени ввозилось из стран, не являющихся членом ЕАЭС. Если грузовики до настоящего времени растаможивались по ставке в 0%, в ЕАЭС она достигнет 19% (с 2020г).

Семена и удобрения также в основном ввозились из других стран по тарифу в 0%, но в ЕАЭС они будут растаможиваться соответственно по 5 и 8%.

А экспорт продовольственной продукции в ЕС и другие страны также заблокирован по причине членства в ЕАЭС.

Таким образом, для нашего сельского хозяйства также – членство в ЕАЭС имеет исключительно негативные последствия.

Согласно статистике Евразийской экономической комиссии, в 2017 году за первые 5 месяцев взаимный товарооборот в рамках ЕАЭС между странами-членами составил 20.5 млрд долларов США, что на 28.2% больше в сравнении с тем же периодом 2016 года. Причем, доля Армении в ряду остальных стран – минимальная, всего 0.9%.

Торговый оборот Армения-ЕАЭС составляет 620 млн долларов США. Согласно данным Национальной статистической службы, данный показатель на 21.3% выше в сравнении с аналогичным показателем за тот же период 2016г. Однако, львиная доля торгового оборота – 97.6% или более 605 млн долларов США – это торговля с Россией.

Официально заявляется, что экспорт из Армении в 2016 году в страны ЕАЭС увеличился на 50%. Даже если это так, здесь существенно то, что 95% экспорта из Армении, на сумму 371 млн долларов США, направлено в Россию. Показатели экспорта увеличились и в направлении Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, однако, это не возымело существенного влияния на общий рост экспорта в стране. Общий торговый оборот с этими 3 членами ЕАЭС составил всего 14.8 млн долларов США. Эти страны не входят даже в двадцатку торговых партнеров Армении. Важно также отметить, что Армения в ЕАЭС больше импортирует (2.4%), чем экспортирует (0.9%). А взаимный торговый оборот Армении в ЕАЭС составляет лишь 30% всего внешнеторгового оборота страны.

За первый квартал текущего года чистый приток общих инвестиций из Российской Федерации в Армению сократились на 11 млрд драмов или 87.2%, а чистый приток прямых инвестиций – примерно на 13 млрд драмов или на 73%.

В глобальном смысле, страны ЕАЭС в основном экспортируют минерально-сырьевые и топливно-энергетические товары (60.6% экспорта) и импортируют готовую технологическую продукцию (43.3%), что свидетельствует о низком и неконкурентоспособном уровне промышленного потенциала Союза. А согласно Договору, страны-члены Союза не могут заключать отдельные торговые договоры с другими странами. Это положение, во многом наносящее удар по нашей экономике, поскольку Армения не имеет общей границы с ЕАЭС, а со своими основыми торговыми партнерами связывается через Грузия. Армения не может самостоятельно заключать договоры о свободной торговле с Грузией или Ираном для большей эффективности торгово-экономических отношений.

Необходимо отдельно затронуть также цены на газ: с 1-го января 2017 года цена на газ снизилась, став 139 драмов за 1 куб.м для жителей-абонентов, для социально необеспеченных семей – 100 драмов, для перерабатывающих хозяйств и теплиц – 212 долларов в драмовом эквиваленте за 1000 куб.м, для других предприятий – 242 долларов США. Отмечается, что газ подешевел благодаря нашему вступлению в ЕАЭС, тогда как в Беларуси, таком же члене ЕАЭС, тот же российский газ стоит в среднем в 6 раз дешевле, а воюющая с Россией Украина, которая в отличие от Армении, не имеет альтернативы для покупки газа в других странах, платит почти столько же, сколько и Армения.

В военно-политическом плане

Страны-члены ЕАЭС не оказали и сейчас не оказывают никакого содействия в мирном урегулировании Арцахской проблемы, более того, на самых высоких уровнях многократно выступали в поддержку агрессивной политики азербайджанской стороны, а стратегический партнер Армении – Россия, продолжает вооружать Азербайджан, поставляя более 85% техники их армии и особенно наступательного вооружения и боеприпасов, в том числе – суперсовременными мощными и антигуманными видами оружия. И это в условиях, когда соотношение вооружения Армении и Азербайджана составляет 1:20. Как следствие этого, в зоне Нагорно-Карабахского конфликта впервые после подписания трехстороннего соглашения о перемирии 1994г армянская сторона впервые понесла существенные территориальные потери в Четырехдневной войне 2016 года.

Пока Соединенные Штаты и государства Западной Еврппы отказываются продавать оружие Азербайджану, страны-члены ЕАЭС это делают с большим усердием. В частности, Россия и Беларусь вооружают Азербайджан, а Казахстан открыто поддержвиает азербайджанскую сторону против Армении: Нурсултан Назарбаев каждый раз находит какой-то повод, чтобы не посещать Армению. Во время Четырехдневной войны Беларусь выступила с заявлением в поддержку Азербайджану.

Ни одна страна-член ЕАЭС, которые являются также членами ОДКБ, не осудила агрессивную политику Азербайджана по факту бомбардировки сел в Арцахе или Армении, тогда как они, согласно договору об ОДКБ, были обязаны оказать военное содействие Армении. Для сравнения, невозможно даже представить, чтобы какая-либо стран-член НАТО продавала бы оружие врагу другой страны-члена НАТО.

С другой стороны, в этот неопределенный период ухудшения российско-американских отношений Армения, состоя с Россией в том же союзе, косвенно имеет проблемы также с американской стороной. Последствия этого для такой маленькой страны как наша могут быть крайне негативными.

Альтернатива

Покинув ЕАЭС, Республика Армения сможет полноценно довести до завершения Соглашение о Европейской ассоциации, по которому переговоры на протяжении лет проведены и оставлены наполовину. Оно откроет окно для армянских товаров и услуг на европейский рынок и даст много других преимуществ. Причем, уже неопровержимо, что на рынке ЕС действующие правила и деловая культура несравнимо более либеральны и справедливы.

В частности, Соглашением о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли предусматривалось обнуление таможенных тарифов на экспорт товаров и услуг между Республикой Армения и ЕС и упрощение процедур. Согласно проведенным исследованиям, несколько лет спустя ВВП Армении вырос бы на 2.3%, а доходы в государственный бюджет – на 146 млн долларов США, объемы экспорта – на 15%. Зарплаты выросли бы на 2.7%, количество рабочих мест с высокой квалификацией увеличилось бы на 7%, а бедность бы существенно сократилась. В то же время, Европейский Союз предлагал безвозмездный грант в 4 млрд 865 млн евро после парафирования Соглашения об ассоциации, а также 500 млн евро – на восстановление жизненно важных дорог, 650 млн евро – на магистраль Север-Юг, 1.8 млрд евро – на ремонт водоканалов, 340 млн – на реконструкцию водохранилищ, 500 млн – на оросительные системы и 460 млн евро – на ремонт школ.

В то же время, Армения сохраняла свободу внешнеэкономической политики, имея самостоятельные торговые отношения, тогда как в настоящее время исключается заключение торгового соглашения с какой-либо другой страной.

Заключившие с ЕС договоры о свободной торговле Грузия, Украина и Молдова будут фиксировать 5-8% ежегодный рост, Армения – в лучшем случае 2%.

Причем, объемы рынков ЕС и ЕАЭС вообще несопоставимы: если рынок ЕАЭС составляет всего лишь 0.5% мировой торговли, то рынок ЕС превосходит его в 40 раз, составляя 20% мирового рынка.

Подытоживая вышеизложенное, необходимо подчеркнуть, что членством в ЕАЭС Республика Армения в социально-экономической сфере оказалась в намного более неблагоприятных условиях, чем до этого. Более того, была упущена исключительная возможность создания благоприятных условий для экономики, членство не предоставило даже минимальных гарантий нашим гражданам в деле обеспечения ряда важнейших социальных прав. Вместо получения гарантий обеспечения военной безопасности, Апрельская война отчетливо подчеркнула осуществляемую нашими партнерами по ЕАЭС политику не в пользу армян.

Сопоставляя все имеющиеся показатели, становится очевидным, что и в экономическом, и в политическом плане, и в плане безопасности вступление Армении в ЕАЭС в значительной мере было ущербным для нашего государства, нейтрализовав почти все аргументы, приведенные в пользу членства в ЕАЭС.

Цель принятия проекта – выразить политическую волю Национального Собрания Республики Армения о начале процесса по прекращению действия договора о Евразийском экономическом союзе по части Республики Армения.