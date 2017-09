Режим Алиева и очередной коррупционный скандал

Начало – ЗДЕСЬ

«Рособоронэкспорт» и азербайджанская элита

Журналистское расследование, под названием «Азербайджанская прачечная», опубликованное известным британским изданием The Guardian, пролило свет секретную схему по отмыванию 2.9 млрд долларов со стороны азербайджанской элиты, которая подкупала европейских политиков, дарила им предметы роскоши, осуществляя все это через сомнительные британские компании. Фактически, это часть международной лоббистской операции, целью которой было пресечение критики президента Азербайджана Ильхама Алиева и продвижение «позитивного имиджа» его богатой нефтью страны.

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл мошенническую схему при участии правящей элиты Азербайджана, «черная касса» которой была предусмотрена не только для подкупа европейских политиков, но и для других мутных сделок.

Выясняется, что в «черную кассу» платил также российский монополист в сфере продажи российской военной техники — «Рособоронэкспорт».

Согласно данным за 2012-2014гг., компании в Великобритании были зарегистрированы на имена подставных лиц. Они обслуживались в эстонском филиале одного из датских банков.

Как мы уже писали о том, что информацию о денежных переводах первыми получили датские журналисты издания Berlingske, позже к расследованию присоединились также немецкие, британские, французские и болгарские издания. Львиная доля этой суммы перечислялась на счета азербайджанских банков. Одним из крупных доноров (1,4 миллиарда) был International Bank of Azerbaijan, позже объявленный банкротом.

Выяснилось также, что в 2012 году «Рособоронэкспорт » перечислил почти 29 миллионов долларов на счет одной из азербайджанских компаний. Не менее 1,8 миллиона долларов «Рособоронэкспорт» перечислил на венгерский счет офшорной компании Velasco International, принадлежавшей Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова.

Деньги от экспортера российского оружия достались и офшорной фирме, связанной с бизнесом семьи азербайджанского президента Ильхама Алиева. В частности, транзитом через Metastar Invest они предназначались другой офшорной фирме — Inmaxo Capital, посредничавшей при экспорте цемента из России в Азербайджан для строительной компании Pasha Insaat. А ее материнский холдинг Pasha Holding контролируется тестем президента Алиева Арифом Пашаевым. Кстати «Рособоронэкспорт» отказался комментировать истинные цели сделок.

В 2012-2013 годах фиктивная британская компания оплачивала первому вице-премьеру Азербайджана Ягубу Эюбову и его сыну, послу страны в Совете Европы Эмину Эюбову, лечение в одной из лучших американских больниц. Здоровье чиновников обошлось отмывочным фирмам в 12 тысяч долларов. Счета на медицинские услуги Эюбовым оплачивались и европейским клиникам.

В публикации также указано, что в январе 2013 года пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов получил из «черной кассы» 18 тысяч долларов на «образовательную поездку в США».

Глава ЮНЕСКО и «позитивный» имидж Азербайджана

Расследование по схеме «Азербайджанская прачечная» выяснило также, что от британских компаний финансовые средства получал и Калин Митрев, в прошлом году назначенный на пост члена правления Европейского банка реконструкции и развития. А жена Митрева – болгарский политический деятель и глава ЮНЕСКО Ирина Бокова. В частности, 25 октября 2013 года на счет Митрева со счета компании Polux Management было перечислено 20 тысяч евро за «управленческие услуги». За три дня до этого его жена проводила фотовыставку «Азербайджан — пространство толерантности». Власти Азербайджана тратят огромные суммы на мероприятия по стране, чтобы смягчить критику со стороны западных стран за нарушения прав человека. И директор ЮНЕСКО Ирина Бокова немало помогала властям Азербайджана в продвижении положительного имиджа. К примеру, в 2010 году первая леди Азербайджана и нынешняя вице-президент республики Мехрибан Алиева была награждена золотой медалью Моцарта, высшую награду ЮНЕСКО вручала директор организации Ирина Бокова. Ее муж – Калин Митрев, через подставные британские компании с 2012 по 2014 год в общей сложности получил 425 тысяч евро. Как утверждает Митрев, деньги были выплачены за консультационные услуги. В 2014 году в Лондоне бывший продюсер CNN Экарт Сагер получил от британских компаний 2 млн. евро для пропаганды позиции и взглядов азербайджанского правительства. Комментировать информацию Сагер не стал.

Еще одним выгодоприобретателем оказался проживающий в Лондоне азербайджанец, член лоббистской группы Англо-азербайджанского общества Джовдат Гулиев, который получил 25 переводов на общую сумму почти 400 тысяч фунтов. Гулиев не ответил на неоднократные сообщения с просьбой о комментарии.

Отметим, что 5 сентября официальный Баку выступил с забавным комментарием по поводу скандала. Пресс-служба президента Азербайджана представленные факты назвала «грязной кампанией», которую против Ильхама Алиева ведет армянское лобби, действующее заодно с Джорджем Соросом. В заявлении отмечается, что ни сам президент, ни члены его семьи не имеют никакого отношения к обвинениям, указанным в статьях. «Мы знаем, что за этим стоят выступающие против Азербайджана и его руководства Джордж Сорос и его подручные, завоевавшие на международной арене имидж мошенников, фальсификаторов, махинаторов и обманщиков, и грязную деятельность Джорджа Сороса необходимо расследовать». Согласно заявлению, действующее с ним заодно армянское лобби ведет грязную кампанию против президента страны и членов его семьи, однако эти попытки не дали никакого результата.

«Сам факт того, что одним из авторов статьи в газете Guardian является армянка по происхождению Дина Нагапетян, еще раз демонстрирует то, что эти грязные обвинения также являются очередными омерзительными действиями мирового армянства», — говорится в заявлении пресс-службы президента Азербайджана.

Transparency International требует расследовать коррупционную деятельность и наказать вовлеченных лиц

Международная организация «Transparency International» призвала провести расследование по фактам подкупа европейских деятелей и наказать всех замешанных в скандале лиц и компании. Организация выступила с заявлением после того, как Центром по исследованию коррупции и организованной преступности были опубликованы данные нового расследования о коррупционной деятельности правящей азербайджанской элиты в Европе, в результате которого журналисты из шести стран (Чехия, Дания, Франция, Германия, Соединенное Королевство и США) выяснили, что на протяжении двух лет семья Алиевых осуществила тайный план в 2.9 млрд. долларов для выплат взяток европейским политикам для принятия проазербайджанских решений. «Это шок видеть, как в уважаемых структурах как ПАСЕ, некоторые политические деятели выставляются на продажу и за деньги закрывают глаза на коррупцию и нарушения прав человека. Они должны быть наказаны, мы окажем давление на власти, чтобы были приняты меры. История на этом не заканчивается»,- заявил глава Transparency International Хосе Угас. По его словам, расследование показывает, что даже в тех странах, где коррупционные риски сведены к минимуму, как в Дании, осуществляющие контроль органы терпят неудачу в применении закона против отмывания денег.

В заявлении Transparency International также отмечается, что 7 сентября они представят специальной группе ПАСЕ по расследованию коррупции доказательства, потребовав провести полноценное и прозрачное расследование.

Одним журналистам – квартиры, другим тюремные камеры

Опубликованная в британской The Guardian скандальная статья была не единственной разоблачающей истинное лицо режима Алиева публикацией. В редакционной статье газета The Washington Post приводит и другие достойные внимания факты: 22 июля, когда в Азербайджане отмечали «День национальной прессы», Ильхам Алиев подарил 255 квартир журналистам, аргументировав свой шаг тем, что «свобода слова в Азербайджане обеспечена». И именно об этом в своей редакционной написала американская газета The Washington Post.

Несмотря на то, что лидер Азербайджана говорит о свободе, он ведет себя как тиран, пишет газета, напоминая, что при Алиеве осуществляется кампания против инакомыслящих ученых, правозащитников и журналистов. Одна из них Хадиджа Исмаилова — бакинский корреспондент «Радио Свобода», расследовавшая факты коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана. Из-за этого Исмаилова оказалась в тюрьме и была выпущена на свободу, отсидев 18 месяцев – в мае 2016 года. В ответ на решение Алиева подарить журналистам квартиры Исмаилова выразила слова похвалы в адрес тех журналистов, которые «побороли в себе желание и не получили квартиры в качестве взятки». Господин Алиев, который сменил своего отца — лидера богатой нефтью бывшей советской республики, управляет страной, запугивая людей, и вознаграждает тех, кто хранит ему верность,- продолжает газета, напоминая о заключении в тюрьму Мехмана Алиева, который является директором Turan — последнего независимого источника новостей в Азербайджане. «Никто не должен обманываться словами президента о свободной прессе. Истину нельзя заключить в тюрьму или подкупить»,- заключает газета.

