Политики и компании, подкупленные Азербайджаном, должны быть наказаны: Transparency International — видео

Международная антикоррупционная организация «Transparency International» призывает расследовать действия тех политиков и компаний, которые помогли в отмывании азербайджанских денег по всей Европе и наказать виновных.

Организация по борьбе с коррупцией начнет национальные и международные информационно-пропагандистские кампании, направленные на укрепление практики борьбы с отмыванием денег, выявление индивидуальных правонарушений и привлечение международных организаций, в том числе Совета Европы, к расследованию утверждений о ненадлежащем поведении и принятии исправительных мер.

Призыву предшествовало журналистское расследование, под названием «Азербайджанская прачечная», опубликованное известным британским изданием The Guardian, которое пролило свет секретную схему по отмыванию 2.9 млрд долларов со стороны азербайджанской элиты, которая подкупала европейских политиков, дарила им предметы роскоши, осуществляя все это через сомнительные британские компании.

«Возмутительно видеть, как в уважаемых структурах как ПАСЕ, некоторые политические деятели выставляются на продажу и за деньги закрывают глаза на коррупцию и нарушения прав человека. Они должны быть наказаны, мы окажем давление на власти, чтобы были приняты меры. История на этом не заканчивается»,- заявил глава Transparency International Хосе Угас.

Как отмечается на сайте организации, вложенные через сомнительные платежные системы Азербайджана деньги были направлены британским компаниям. Так, один из ведущих европейских банков – Danske, осуществил платежи через свой филиал в Эстонии.

Доклады свидетельствуют о том, что взявшие эти деньги политики и парламентарии занимают такие должности, что могут влиять на принятие решений в ПАСЕ по вопросу злоупотреблений Азербайджаном в сфере прав человека. Цель этих подкупов – ограничить информацию о нарушениях прав человека и фальсификациях на выборах, информацию, которая может навредить имиджу страны.

«Это расследование показывает, что даже в тех странах, где коррупционные риски сведены к минимуму, как в Дании, осуществляющие контроль органы терпят неудачу в применении закона против отмывания денег»,- добавил Хосе Угас.

«Transparency International» сотрудничает с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), чтобы конфиденциальные данные были раскрыты, а подкупленные люди понесли свое наказание.

В качестве первого шага «Transparency International»:

— эти доказательства представит 7 сентября в ПАСЕ, потребовав провести полное прозрачное расследование,

— обеспечит документы по расследованию, касающемуся властей США, поскольку Международный банк Азербайджана находится в Соединенных Штатах,

«Transparency International» также призывает Чешскую Республику, Данию и Германию изучить роль компаний, расположенных в их странах в этом вопросе, в то же время требуя ужесточить процесс борьбы против отмывания денег.

«Transparency International» также:

— Выступит с призывом к властям Чехии, Дании и Германии — осуществить полноценное расследование по отношению к тем, кто получает «грязные деньги» на международных, региональных и национальных уровнях,

— Потребует, чтобы граждане Европы обратились к тем депутатам своих стран, которые принимают участие в работе ПАСЕ, чтобы они более строго и ответственно относились к своей работе в свете последних обвинений.

The Azerbaijani Laundromat Between 2012 and 2014, the government of Azerbaijan threw human rights activists, opposition politicians and journalists into prison, such as OCCRP partner RFE/RL reporter Khadija Ismayilova. Meanwhile, a US$ 2.9 billion slush fund was used to pay off European politicians, buy luxury goods, launder money, and otherwise benefit President Ilham Aliyev's allies. We bring you The Azerbaijani Laundromat: https://www.occrp.org/en/azerbaijanilaundromat/Support the power of investigative reporting, become an OCCRP patron: www.patreon.com/OCCRP Posted by Organized Crime and Corruption Reporting Project on Montag, 4. September 2017

Международная антикоррупционная организация «Transparency International»