Тупик Каталонии, выход для Арцаха: «Жаманак»

В ночь на пятницу Парламент Каталонии одобрил «Закон о юридическом переходе», так называемый «Закон о разрыве», несмотря на то, что Конституционный суд Испании приостановил проведение референдума о независимости от Испании. Документ вступит в силу в случае победы на референдуме сторонников независимости Каталонии. Он будет выступать в качестве временной Конституции. Парламент Каталонии проголосовал за референдум о независимости, который должен состояться 1 октября. Правительство Испании обратилось в Конституционный суд. Напомним, что в 2014 году, во время неофициального референдума 80 процентов избирателей Каталонии проголосовали за независимость от Испании.

Семь с половиной миллионов жителей Каталонии составляют 16 процентов населения Испании. Этот регион является промышленно наиболее развитой частью Испании. В Каталонии, в частности, недовольны тем, что их регион, являющийся самым богатым регионом страны, страдает из-за экономического кризиса в Испании. На этот раз каталонцы настроены решительно и склонны официально заявить о своей независимости по результатам референдума.

Примечательно то, что официальный Мадрид выступает против самоопределения Каталонии почти с тем же мотивом, что и Баку в отношении самоопределения Арцаха. Центральное правительство Испании утверждает, что референдум по Каталонии не может быть законным, поскольку он не проводится по всей стране.

Фактически, в Мадриде, также как и в Баку, приоритет отдают принципу территориальной целостности. Однако на этом, судя по всему, схожесть вопросов Каталонии и Арцаха в содержательной части завершается. Позиция испанских властей мотивирована тем, что права каталонцев в Испании никоим образом не нарушаются. В случае Каталонии невозможно говорить о цивилизационном разрыве их и Испании, более того, в случае независимости, Каталонии грозит изоляция и в каком-то смысле отчуждение от цивилизованной Европы, поскольку из Брюсселя однозначно дали понять, что независимая Каталония не может претендовать на членство в ЕС.

В Арцахе мы имеем дело с изначально противоположной логикой, так как независимость Арцаха является следствием цивилизационного выбора: авторитарный Азербайджан не может решать судьбу Арцаха и тем более не может гарантировать права и свободы людей, проживающих в Арцахе. Такова истина, но армянская сторона последовательными шагами обязана придать политическое оформление цивилизационной несовместимости Арцаха и Азербайджана, иными словами, Арцах, как государство нового качества, должен качественно отличаться от авторитарного Азербайджана, и даже лишенной сегодня амбиций и мечтаний евразийской Армении.

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