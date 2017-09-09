Новая волна напряженности в турецко-американских отношениях: «Голос Америки»

В Соединенных Штатах начался судебный процесс в связи со столкновениями во время визита в мае Эрдогана в Вашингтон между телохранителями и сторонниками президента Турции с одной стороны, и антиэрдогановскими демонстрантами с другой. Два американских турка, против которых выдвинуты обвинения, объявили себя невиновными и потребовали судебного слушания с участием присяжных заседателей.

По делу обвинения были выдвинуты примерно 18 человек, многие из которых являются сотрудниками службы безопасности посольства Турции. Их обвиняют в нападении на мирных демонстрантов 16 мая возле резиденции посла. В видеоматериале, предоставленном турецкой службой «Голоса Америки», видно, как охранники и сторонники Эрдогана атаковали группу демонстрантов. Турецкая сторона заявила, что сотрудники службы безопасности прибегли к самообороне и что демонстранты связаны с Курдской рабочей партией, которая признана террористической организацией как в Турции, так и в Соединенных Штатах.

Этот инцидент произошел спустя некоторое время после встречи в Белом доме президентов Трампа и Эрдогана, что внесло напряженность и без того в противоречивые турецко-американские отношения. Недавно в отношениях между двумя странами была зафиксирована новая волна напряженности в связи с обвинениями американских властей против одного из близких друзей Эрдогана – бывшего министра экономики Зафера Чаглаяна. Он вместе с бывшим председателем Государственного банка Турции обвиняются в нарушении законодательства США о санкциях и незаконном переводе иранских сотен миллионов долларов через американскую банковскую систему.

Президент Эрдоган призвал Соединенные Штаты пересмотреть обвинения против его бывшего министра, которые, по его словам, представляют собой шаги против Турции. «Трудно дать юридическую оценку этому вопросу. Я рассматриваю эти шаги против нашего бывшего министра как шаги против Турецкой Республики», – сказал президент Эрдоган в аэропорту Стамбула перед своим визитом в Казахстане. По мнению Эрдогана, эти действия носят политический характер. Он выразил надежду, что этот вопрос будет обсужден между официальными лицами Турции и США.

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