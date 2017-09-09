«Армения должна противостоять Турции созданием оси Армения-Иран-Россия»: Рубен Сафрастян

Недавно состоялась встреча в формате министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузия, в которой стороны высказались за территориальную целостность Азербайджана и Грузии, а Армения не участвовала в учениях НАТО «Agile Spirit 2017» в Грузии. Все это, по мнению востоковеда, тюрколога Рубена Сафрастяна, не дает оснований полагать, что Армения теряет соседнюю Грузию.

«Просто по инициативе Турции предпринимается попытка создать на Южном Кавказе ось, которая помимо экономических и гуманитарных вопросов поставит также задачу военного сотрудничества. Этот процесс будет продолжаться, и наша дипломатия должна попытаться в качестве противодействия создать и углубить ось Армения-Иран-Россия. Я не вижу другого способа для противопоставления», – отметил Сафрастян, выступая вчера на пресс-конференции в Пресс-клубе «Айели». Он считает, что Турция укреплением этого формата стремится изолировать Армению.

Коснувшись процесса приобретения Турцией российской системы противовоздушной обороны С-400, он выразил уверенность, что Турция не передаст их Азербайджану: «Я не уверен, что сделка будет доведена до конца, потому что со стороны США на Турцию оказывается большое давление».

Эксперт также затронул новый скандал вокруг Алиева и его ближайшего окружения. Напомним, согласно сообщению международных журналистов-расследователей, семья президента Азербайджана и приближенные к ней бизнесмены в течение двух лет незаконно легализовала через один из европейских банков и четыре британские компании 3 миллиарда долларов. «Будем надеяться, что этой противозаконной деятельности будет дан адекватный ответ», – сказал Рубен Сафрастян.