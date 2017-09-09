Ваграм Багдасарян: «Премьер-министр прибыл в Армению с иными представлениями» – видео «A1+»

Ваграм Багдасарян не знает, в каких именно сферах в Армении премьер-министр Карен Карапетян добился обещанных год назад инвестиций на 830 миллионов долларов. «С отчетом и комментариями по этому поводу выступит премьер-министр», – сказал глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян. Ваграм Багдасарян может сказать, что в течение одного года деятельности премьер-министра и нового правительства граждане Армении по-прежнему не испытывают на себе никаких перемен. Два дня назад он встречался с жителями Ванадзора и от них узнал, что эти люди верят в будущее. «Я не знаю, это только у жителей Лори так, которые удовлетворяются малым?», – говорит глава фракции РПА.

Республиканский депутат все еще ждет, когда деятельность правительства станет для граждан ощутимой, общественность донесла и до него, что не видит результатов: «Но у нее пробудилась вера и надежда на будущее». Депутат утверждает, что премьер-министр прибыл в Армению с иными представлениями, вот почему премьер-министр в первый день заявил, что получил от предыдущего правительства тяжелое наследие: «В той Армении, которую представлял себе премьер-министр Карен Карапетян, эта экономическая тяжелая ситуация была для него тяжелой», – прокомментировал Ваграм Багдасарян.

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