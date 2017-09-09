Эдвард Налбандян: подписание нового соглашения Армения-ЕС может стать важным достижением Брюссельского Саммита

8-го сентября министр иностранных дел Эдвард Налбандян в Таллине принял участие во встрече министров иностранных дел Европейского союза и государств-участников Восточного партнерства, на которой присутствовали и выступили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, комиссар Европейской комиссии по вопросам европейской политики соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, главы внешнеполитических ведомств стран Восточного партнерства.

Выступив на встрече министров, Эдвард Налбандян коснулся ожиданий от предстоящего в ноябре саммита Восточного партнерства, подчеркнув, что подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом может стать важным достижением брюссельского саммита.

Пресс-служба МИД Армении