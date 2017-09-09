Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:15 | Сентябрь 9 2017
18:15 | Сентябрь 9 2017

Эдвард Налбандян: подписание нового соглашения Армения-ЕС может стать важным достижением Брюссельского Саммита

Эдвард Налбандян: подписание нового соглашения Армения-ЕС может стать важным достижением Брюссельского Саммита

8-го сентября министр иностранных дел Эдвард Налбандян в Таллине принял участие во встрече министров иностранных дел Европейского союза и государств-участников Восточного партнерства, на которой присутствовали и выступили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, комиссар Европейской комиссии по вопросам европейской политики соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, главы внешнеполитических ведомств стран Восточного партнерства.

Выступив на встрече министров, Эдвард Налбандян коснулся ожиданий от предстоящего в ноябре саммита Восточного партнерства, подчеркнув, что подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом может стать важным достижением брюссельского саммита.

Пресс-служба МИД Армении

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные, Официальные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда