«Есть разговоры о том, что армянский станет одним из официальных языков Курдистана»: Рубен Сафрастян

«Я не уверен, что за референдумом последуют реальные шаги. Есть признаки того, что руководство автономного района Иракского Курдистанского стремится использовать референдум для своих политических целей, а не для того, чтобы сразу же начать процесс установления независимости», – сказал вчера тюрколог, востоковед Рубен Сафрастян во время пресс-конференции в Пресс-клубе «Айели», комментируя назначенный на 25 сентября референдум о независимости в Иракском Курдистане.

«Их основной задачей является достижение того, чтобы международное сообщество и сверхдержавы примирились с существованием в будущем независимого Курдистана. Многие страны заявили, что они против независимости Курдистана», – добавил он.

По словам эксперта, референдум о независимости решит проблему восстановления исторической справедливости. Курды должны иметь независимую государственность. «Я считаю, что это не представляет непосредственной угрозы для армян, проживающих в Армении и Курдистане. Ходят разговоры о том, что армянский язык станет одним из официальных языков Курдистана», – отметил Сафрастян.