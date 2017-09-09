ЕС был и остается одним из важнейших внешнеполитических партнеров Армении: Карен Карапетян

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял вчера руководителя делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского. Как сообщает пресс-служба правительства Армении, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества и нового соглашения Армения-ЕС.

«Хочу еще раз подтвердить, что ЕС в лице всех своих структур был и остается одним из важнейших внешнеполитических партнеров Армении», — подчеркнул армянский премьер.

Коснувшись текущего этапа сотрудничества, Петр Свитальский отметил, что грядут очень серьезные события — подписание нового соглашения Армения-ЕС, которое станет новой страницей сотрудничества.

Посол ЕС заверил, что со стороны ЕС будет делаться все возможное, чтобы все направления сотрудничества приобрели новое качество. По его словам, Рамочный документ Единой помощи очень многообещающий.

«Мы поддерживаем вашу программу реформ. С помощью внешних экспертов мы тщательно проанализировали ваш план. Это амбициозная программа, и теперь мы думаем над тем, как согласовать наши действия в Армении с вашей программой реформ. Мы хотим инвестировать средства, если вы считаете, что реформы будут эффективными», — отметил Свитальский.

В свою очередь, Карапетян отметил, что помощь ЕС в рамках программы реформ является последовательной и решительной. «Неоценимо, что ваши эксперты проанализировали план правительства и согласны с тем, что мы на правильном пути. Я хочу заверить вас, что мы знаем, как мы должны изменить нашу страну, и знаем все наши проблемы и недостатки», — заявил он.

Собеседники отметили, что работа над Соглашением Армения-ЕС и над Рамками общей помощи проходит нормально, а взгляды и подходы сторон совпадают.

Обоюдно была отмечена важность выбора эффективных программ для содействия со стороны ЕС, а также прозрачности и адресности реализуемых проектов.

Стороны также затронули вопросы, связанные с авиационным соглашением, обменялись мнениями вокруг текущих политических процессов в ЕС.