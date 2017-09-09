Чего достиг Карен Карапетян за год премьерства? – «Жоховурд»

Газета «Жоховурд» пишет: «11 сентября исполнится год со дня назначения Карена Карапетяна на должность премьер-министра. Это хороший повод подвести итоги его пребывания в должности, особенно когда Карапетян сам поручил членам правительства представить отчеты за год. Итак, один из ключевых обещаний Карена Карапетяна были связаны с инвестициями. Премьер-министр пообещал в течение 2017 года обеспечить инвестиции в размере 830-850 миллионов долларов. Однако согласно опубликованным Национальной статистической службой данным, за первую половину этого года мы не только не приблизились к обещанным цифрам, но инвестиции по сравнению с предыдущим годом еще и сократились – в 2017 году прямые иностранные инвестиции составили 35,9 млн. долларов.

Однако в распространенном на днях Министерством экономического развития и инвестиций пространном сообщении, оно пыталось убедить, что они рассчитывают объем инвестиций в реальный сектор экономики по другим методологиям, а НСС по иным. И в случае расчета по методологии министерства получается, что обещание премьер-министра было выполнено примерно на 40% и за этот период было инвестировано более 1 миллиарда долларов, из которых 328 миллионов долларов составили прямые инвестиции. Однако эта публикация еще больше углубила сомнения, что в сфере инвестиций что-то не так.

Министерство в своем пространном разъяснении не уточнило, в какие конкретно области были сделаны инвестиций, какими странами, как это делает Национальная статистическая служба. Тогда как публикация этих подробностей могла бы пролить свет на реалии. И, возможно, выяснилось бы, что опубликованные показатели инвестиций не имеют ничего общего с реальностью, и министерство брало в расчет не только осуществленные, но и обещанные цифры также».

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»