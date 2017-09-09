Какова реальная причина неприсоединения Ара Абрамяна к «Клубу инвесторов»? – «Жаманак»

Газета «Жаманак» пишет, что в интервью, данному на днях газете «Жаманак», президент Союза армян России Ара Абрамян о причинах невступления в Клуб инвесторов сначала сказал, что с этим вопросом следует обратиться к ним самим, почему они не пригласили, а затем продолжил:

«Такого вопроса не возникало, приглашать или не приглашать. Это добровольно, кто пожелал, тот и присоединился. Я не могу участвовать во всех местах, и присоединяться. У меня тысяча дел. Я занят своими делами, и необязательно, чтобы я ко всему присоединялся. Это хорошая организация, им нужно время, чтобы реализовать свои идеи». Отметим, однако, что настоящая причина невступления Ара Абрамяна в «Клуб инвесторов» – это напряженные отношения с Кареном Карапетяном».

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»