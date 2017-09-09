«Государство подобно семье, и глава семьи должен хорошо содержать своих детей». Я тысячи раз слышал эту фразу и всегда противился такой формулировке. В современном государстве нет отцов, матерей или дядюшек, нет сыночков и прислуги, а есть администрация, группа людей, которых мы временно назначили для выполнения некоторых функций. Необязательно, чтобы они были более талантливы или нравственны, чем мы, главное, чтобы они добросовестно выполняли свои обязанности. Заострять внимание на этих людях, думать о них с утра до вечера, жаловаться на них, это излюбленное занятие жителей Армении. Не только армян, но и всех народов, еще не стряхнувших с себя пыль тоталитаризма и чьи представления о политике ограничиваются обсуждениями достоинств и недостатков хороших или плохих «папаш».

Та же «инфантильная» логика содержит следующую формулировку: мы ведем себя плохо, потому что «они» служат нам плохим примером. Опять-таки, как в семье. Папа курит, пользуется в своей речи плохими словами, кричит на маму, значит, так правильно, это стандарт поведения нормального мужчины. В случае с семьей эта логика, разумеется, правильна. Но, повторяю, государство – не семья. В государстве вы не можете оправдываться плохой наследственностью или плохим окружением, здесь каждый гражданин сам отвечает за свое поведение. Не работает оправдание – «папаша ворует», значит и я должен соразмерно красть, «папаша» неграмотен, поэтому и я должен оставаться неграмотным, и еще я буду высокомерным, ограниченным и нетерпимым, как и мой «папа». А может оправдывающимся таким образом выгодно быть такими? И не быть такими – означает, покинуть «зону комфорта»?

Да, это действительно тяжело, вопреки всему иметь собственное поведение и пытаться служить хорошим примером. Когда вы убираете с тротуара мусор, вы помогаете делать улицу чистой, но также являетесь хорошим примером. Когда вы читаете книгу, вы пополняете свой умственный багаж, но это хороший пример и для кого-то другого. Когда вы пытаетесь не говорить и, самое главное, не думать ничего плохого о каком-то человеке, это, прежде всего, нужно для «экологической системы» вашей души, но, возможно, окружающие вдохновятся этим вашим примером.

Не то, воодушевляться плохими примерами «папочек» – не самый разумный выбор.