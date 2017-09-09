Ильхам Алиев поздравил Ким Чен Ына с «Днем создания КНДР»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Трудовой партии Кореи, председателю Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховному главнокомандующему Народной армии Кореи Ким Чен Ыну. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.

«От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю Вас и народ Северной Кореи по случаю национального праздника — Дня создания КНДР. В связи с этой знаменательной датой желаю дружественному народу КНДР мира и прогресса», — говорится в послании Ильхама Алиева Ким Чен Ыну.