Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:34 | Сентябрь 9 2017
14:34 | Сентябрь 9 2017

Ильхам Алиев поздравил Ким Чен Ына с «Днем создания КНДР»

Ильхам Алиев поздравил Ким Чен Ына с «Днем создания КНДР»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Трудовой партии Кореи, председателю Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховному главнокомандующему Народной армии Кореи Ким Чен Ыну. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.

«От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю Вас и народ Северной Кореи по случаю национального праздника — Дня создания КНДР. В связи с этой знаменательной датой желаю дружественному народу КНДР мира и прогресса», — говорится в послании Ильхама Алиева Ким Чен Ыну.

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Рубрики: Международные

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