«Гений и море»: в Киеве откроется выставка, посвященная 200-летию Ивана Айвазовского

12 сентября в Национальном музее «Киевская картинная галерея» откроется выставочный проект «Гений и море. Традиции, поиски, открытия» в честь 95-летия музея и 200-летия со дня рождения Ивана Айвазовского. Об этом передает издание AnalitikaUA.net.

Как отмечают организаторы описывая творческий путь художника: «Это был выдающийся пейзажист, основоположник маринизма, творчество которого вобрало лучшие традиции армянской, украинской и русской культур. Он вошел в историю изобразительного искусства как непревзойденный певец моря. Никто из его современников не смог с такой силой и вдохновением показать величие и красоту морской стихии.

В экспозиции будут представлены более 60 произведений живописи и графики ХVIII-ХХ вв. из коллекции музея, которые объединены морской тематикой. Также предусмотрен показ фотографий картин Айвазовского, утраченных музеем во время Второй мировой войны и экспонатов музея Шереметьевых: архивные материалы, фотографии, различные предметы, находящиеся на военных кораблях XIX в. и личные вещи морских офицеров – современников И. Айвазовского».

Экспозиция будет включать также более десятка живописных и графических произведений, которые представляют разные периоды творчества художника. Выставка будет проходить с 12 сентября до 31 октября.

Организацию выставки поприветствовал глава Союза армян Украины Вилен Шатворян. «Благодаря инициативам профессионалов, творчество выдающихся соотечественников продолжает радовать ценителей искусства», — отметил Вилен Шатворян в комментарии AnalitikaUA.net.

Напомним, ранее Укрпочта выпустила почтовую марку к юбилею Ивана (Ованнеса) Айвазовского. К 200-летию со дня рождения художника введены в обращение новая почтовая марка (тираж 140000) и почтовый блок (тираж 36000).

В июле Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету «Иван Айвазовский». Монета выпущена в серии «Выдающиеся личности Украины», и введена в оборот тиражом в 35000 экземпляров.

Как уже сообщалось, в регионах страны мероприятия, посвященные 200-летию Ивана Айвазовского, стартовали с выставочного цикла в Николаеве, где прошло уже несколько мероприятий в честь известного мариниста.

Напомним, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей, культура традиционно находится в центре внимания организации.

Фото — AnalitikaUA.net