Нарине Тухикян – Азату Егиазаряну: «Если возникнет такая ситуация, некоторые люди поведут себя как Микоян и Касьян»

Литературный критик Азат Егиазарян 6 сентября в Пресс-клубе «Энаран» заявил, что история с переименованием улиц началась с открытия экспозиции на лестницах Дома-музея Туманяна, из-за чего армянский народ раскололся на две части.

Директор Дома-музея Ованеса Туманяна Нарине Тухикян, комментируя по просьбе Aravot.am высказывание литературного критика, сказала следующее: «Если по поводу организованной нами экспозиции, которая сейчас уже не действует и была закрыта из-за инсинуаций, они выступают с подобными высказываниями, то пусть вспомнят о судьбе детей Туманяна. Если они так много говорят о Туманяне, пусть не забывают о жестокой судьбе детей Туманяна, которая стала результатом большевизма. И если некоторым кажется, что наша нация раскололась из-за справедливой экспозиции, открытой при Музее Туманяна, то я хочу заявить, что она не раскололась, а часть нашего населения подверглась люстрации, и если не персональной люстрация, то по крайней мере это затронуло атмосферу».

Нарине Тухикян добавляет: «Часть людей, живущих в нашей стране, не мыслит здраво, она неадекватна и не имеет ничего общего со свободной независимой Арменией… Если говорить правду о том, что Микоян требовал расстрелять еще 700 человек, что Касьян говорил о необходимости обессилить нашу армянскую армию и уничтожить Первую республику с целью обеспечить единое продвижения России и Турции, некоторые не в состоянии это переварить, а это значит, что если возникнет ситуация, эти люди поступят точно так же… Поэтому я говорю, что это была своего рода люстрация».