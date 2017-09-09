ПАСЕ выразила обеспокоенность по поводу изъянов в системе правосудия в Азербайджане

Приветствуя диалог с Азербайджаном в рамках процедуры по мониторингу, Комиссия по мониторингу, комиссия выражает свою обеспокоенность по поводу свободы слова и правосудия в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ПАСЕ.

В предварительном варианте резолюции, составленной австрийским депутатом Стефаном Шенахом и румынским депутатом Цезарем Флорином Предой, комитет выражает сожаление, что последние конституционные изменения могут снизить степень подотчетности исполнительной власти перед парламентом, а независимость судов в отношении исполнительной власти продолжает оставаться на неудовлетворительном уровне.

Комитет также выразил беспокойство по поводу причастности правительства Азербайджана к отмыванию денег в крупных размерах, призвав власти этой страны немедленно начать независимое и беспристрастное расследование.

Комитет также выразил беспокойство по поводу преследования лидеров неправительственных организаций, защитников прав человека, политических активистов, журналистов, блогеров и адвокатов, при этом приветствуя освобождение некоторых политзаключенных, арестованных в 2016-2017 годы. Депутаты призвали власти Азербайджана выпустить на свободу тех заключенных, арест которых вызывает оправданные сомнения.

Комитет также призвал власти Азербайджана на должном уровне обеспечить выполнение решений Европейского суда по правам человека, усилить парламентский контроль надо исполнительной властью, провести реформы в правовой сфере для обеспечения независимости судебной системы от исполнительной власти, позволить журналистам работать свободно, без давления, создать атмосферу для активизации неправительственных организаций, даже в том случае, когда они критикуют власти.