Соединенные Штаты продолжат спасать жизни жителей Нагорного Карабаха: видео «Голоса Америки»

Конгресс США одобрил инициативу конгрессмена Дэвида Валадао по спасению жизней людей в Нагорном Карабахе. По решению Конгресса США выделят дополнительные средства в размере 1,5 миллиона долларов на будущие мероприятия по разминированию территорий в Нагорном Карабахе.

Окончательный проект решения по внешним ассигнованиям США, скорее всего, будет вынесен на голосование в Конгрессе в пятницу вечером. «Из-за мин, установленных в Нагорном Карабахе в годы войны, мужчины, женщины и дети, живущие в регионе, постоянно находятся под угрозой получения ранений или гибели», – отметил Дэвид Валадао.

Конгрессмен напомнил, что действовавшая в Нагорном Карабахе с 2000 года организация HALO TRUST уже разминировала более 90 процентов заминированных территорий. По данным организации, для полной очистки территории Нагорного Карабаха от мин до 2020 года потребуется 8 миллионов долларов. С 2000 года Соединенные Штаты, а также под влиянием армянской общины США, непрерывно предоставляли HALO TRUST значительные средства для деятельности по разминированию в Карабахе. Перечисление предоставляемых на этот раз 1,5 миллионов долларов позволит организации продолжить эту важнейшую работу.

Подробности – на сайте Армянской службы «Голоса Америки»