Посол США Ричард Миллс выразил готовность продолжить оказание содействия

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян 7 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Ричарда Миллса. Генеральный прокурор отметил важность продолжающегося сотрудничества между посольством США и Генеральной прокуратурой РА, нацеленного на активные контакты, и особенно высоко оценил усилия американской стороны в направлении активизации сотрудничества в рамках программ по оцифровке уголовных дел, профессиональной переподготовки и других осуществляемых программ.

Посол Миллс выразил готовность продолжать оказание содействия, как по текущим, так и перспективным программам, направленные на системные преобразования. Он поприветствовал последние инициативы прокуратуры, направленные на усовершенствование гарантий защиты прав человека во время уголовного процесса, диалога всех заинтересованных кругов в этом процессе, а также решимость и действия, которые проявляет прокуратура РА в борьбе против коррупции.

Касаясь работ, осуществленных в этом направлении, Артур Давтян назвал важным достижением в особенности заметную позитивную тенденцию в сотрудничестве правоохранительных органов с гражданами, что является одной из гарантий повышения эффективности антикоррупционной борьбы.

На встрече обсуждались перспективы нахождения новых возможных сторон сотрудничества, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.