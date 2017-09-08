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19:01 | Сентябрь 8 2017

Экспортерам вин и коньяка НДС будет возвращаться раньше 90 дней

Экспортерам вин и коньяка НДС будет возвращаться раньше 90 дней

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня, до того, как перейти к повестке заседания правительства, поручил руководителю Комитета госдоходов и министру сельского хозяйства обсудить и в двухдневный срок представить аппарату правительства предложения по вопросу возвращения НДС экспортерам вин и коньяка ранее 90-дневного срока.

Премьер-министр сказал, что в правительстве состоялись встречи с представителями компаний, занимающихся виноделием и производством коньяка, которые и подняли вопрос возвращения НДС раньше намеченного срока. Премьер-министр считает, что возвращение уплаченного налога на добавленную стоимость через 90 дней в некоторых случаях может создавать трудности для экспортеров.

Премьер-министр также указал, что правительство создало для экспортеров вин и коньяка на период закупок кредитно-денежный ресурс, чтобы заготовки проводились «максимально быстро и эффективно».

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Рубрики: Экономика

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