Эдуард Шармазанов ждет применения европейских санкций против Азербайджана

«Азербайджан страна, которая в ПАСЕ и на других площадках пыталась развернуть коррупционную деятельность, и целью была также антиармянская деятельность. Я думаю, что наши европейские коллеги проведут расследование, и все это получит логическое продолжение, а логическое продолжение – это различного вида санкции», – отметил вчера после заседания исполнительного органа РПА вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов, комментируя в беседе с журналистами коррупционный скандал, названный «азербайджанской прачечной».

Для вице-спикера парламента Армении во всей этой истории нет ничего нового и неожиданного. Он указал на то, что сутью государства Азербайджан является нацизм, фашизм, расизм, арменофобия и коррупция. Для него смешным является официальное заявление руководства Азербайджана, что, мол, за всем этим стоит армянское лобби. «Не исключаю, что в ближайшее время появятся новые факты, так как я не думаю, что руководство Азербайджана ограничивалось подкупом одного, двух депутатов», – сказал Эдуард Шармазанов, напомнив о колоссальных суммах, вложенных в антиармянскую политику. Он призвал европейских партнеров обсудить и сделать выводы из всего случившегося.

На заседании исполнительного органа РПА обсуждались также внутриполитические и внутрипартийные вопросы. «Так как партия длительное время не проводила заседаний, сегодня президент РА рассказал о своих встречах, в частности, с президентом Владимиром Путиным. Мы можем констатировать, что на данном этапе отношения между Арменией и Россией развиваются по всем направлениям», – подчеркнул Эдуард Шармазанов.

В правящей партии обсуждался также вопрос о деятельности парламентской фракции на предстоящей сессии Национального собрания РА, а также формат участия партии в выборах органов самоуправления в ряде общин, которые состоятся 5 ноября.