МИД России: статьи об «азербайджанской прачечной» — это «кампания против союзников России»: видео

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что статья по отмыванию денег властями Азербайджана, опубликованная в The Guardian, это попросту «кампания против союзников России».

«То, что происходит, означает, что Запад оказывает давление на союзников России. Мне кажется, это означает, что очень сильное информационное давление применяется в нескольких направлениях. Это шаги, направленные против российских журналистов… Они осуществляются с помощью большого количества лживых новостей, через спутниковые сети и прочее», – сказала Захарова.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН