Прекращено уголовное дело по скандальным аудиозаписям с собрания в «САС груп»: видео

Специальная следственная служба (ССС) приняла решение прекратить уголовное дело, связанное с аудиозаписью собрания SAS Group в предвыборный период, «из-за отсутствия состава преступления». Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Напомним, что на аудиозаписи, опубликованной 13 апреля на веб-сайте Hayastan24.com, мужчина на собрании коллектива угрозами и высмеиванием призывал присутствующих работать на избирательную кампанию владельца SAS Group, кандидата в депутаты Артак Саргсяна, предупреждая, что тот, кто не принесет ему голоса на парламентских выборах 2 апреля, потеряет работу.

Потребовалось два дня после публикации аудиозаписи для того, чтобы по поручению генерального прокурора Артура Давтяна ею занялась ССС. Еще несколько дней потребовалось для того, чтобы ССС смогла проверить обстоятельства дела.

В конце концов, через шесть дней после публикации записи, 19 апреля, было возбуждено уголовное дело по статье, связанной с принуждением избирателей к голосованию за определенного избирателя.

Напомним, что на парламентских выборах 2 апреля Артак Саргсян был одним из кандидатов от Республиканской партии Армении. В итоге он смог обеспечить правящей партии около 12 тысяч голосов. Согласно изданию «Хетк», указанное собрание коллектива SAS Group вел старший брат депутата Артака Саргсяна, Арам Саргсян.